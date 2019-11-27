好油Hi　壞油Bye

秋冬美食多，寒風陣陣，食煲熱辣辣煲仔飯、圍在一起打邊爐，手腳和胃即時變得暖和。不過無論是那一種美食，都含大量油脂，就以臘腸煲仔飯為例，一孖臘腸已相當於吃下約十茶匙油，當中有近三成是飽和脂肪！油脂熱量高，攝取過量會導致肥胖和增加血脂。而加工和油炸食物往往含有壞油和反式脂肪，會令體內好壞膽固醇含量逆轉，減少好膽固醇，增加壞膽固醇。當身體存在大量毒素，除了直接造成肥胖和老化，更會提高患多種慢性病和心血管疾病的機會。

我愛吃，間中也想吃些高油脂食物，傳統的吸油產品大都是單一成分的甲殼膠囊，表面積小，吸油效果較差，我試過吃完出現便秘！AK安康「消脂吸油寶」則屬於微細分子，只要餐前1分鐘用溫水沖泡飲用，就能快速溶解及包裹壞油脂，阻隔吸收，再透過高纖維將壞油脂粒排走，更有助增強飽腹感，無形中比平日吃少了，止肥同時減腰、腩、臀，有網友連吃30日、每天兩包，一個月後腰腩臀共瘦10cm！現在我外食時必備一包。

不過千萬別為了減肥而滴油不沾，其實完全戒油，你會老得快！油脂是人體三大巨量元素之一，自然療法一直提倡攝取油脂的重要──能運送和吸收脂溶性維他命，對細胞、皮膚、荷爾蒙等都重要，也幫助提升飽足感、維持血糖穩定，人體是需要吸收適量天然油脂才能維持健康。所以我長期食用吸油寶的同時，餐與餐中間也會補充「好油」，以免油分不足不健康。補充品例如AK安康冷壓「魚油寶」、冷壓椰子油也是很好的選擇。魚油寶有益，可維護及發展視力及腦力，而且以冷壓方式萃取更能完整保留營養。

一天不食用超過2湯匙好油，對身體絕對有益，潤腸嫩肌，秋冬也不會乾猙猙。

消脂吸油寶：金針菇萃取+甲殼素成分能包裹油脂，阻隔吸收，再將油脂粒通通排走。一包有齊減油、止肥、燒脂、排毒，四大功效。

魚油寶：用冷壓卒取無污染三文魚而成，完整保留營養，幫助補腦增強記憶力、保護視網膜細胞、抗炎強身。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。