澳門幻彩大巡遊　千八人參演慶回歸

下個月是澳門回歸20周年的大日子，為隆重其事，澳門文化局配合今年「一帶一路」主題，將於12月8日舉辦「澳門國際幻彩大巡遊」，包羅澳門61隊藝術團隊及來自16個國家及地區的19隊表演隊伍，預計參演藝術表演者近1,800人。這些團隊更會由即日起至12月7日期間走入社區舉辦多場表演，將歡樂氣氛率先帶到社區之中。

多國藝團大陣仗

由即日至12月7日期間，社區都有多個活動，包括今日下午5時在南灣‧雅文湖畔舉辦的澳門國際街舞會。大家可以欣賞到特色舞蹈表演兼有互動舞蹈環節。翌日則有澳門街頭藝術文化推廣協會及中國澳門全明星啦啦隊操協會，於上午10時30分及下午3時在黑沙環公園上演花式跳繩及活力充沛的啦啦隊彈跳演出。

下星期六（11月30日），於下午3時在祐漢街市公園則會舉行「藝術推廣小巡遊」，多個本地藝團傾巢而出，提早讓觀眾感受巡遊氣氛。翌日請來烏克蘭「第一飛思極限」、波蘭「雙對藝術」、意大利「Susanna Defraia」、白俄羅斯「Svetlana Burdzevitskaya」聯同澳門空中藝術協會，於下午3時及4時在區華利前地帶來「愛麗斯的反斗下午茶」，讓大家欣賞精彩雜技及感受一帶一路多國風情。

到了12月5至7日，城內表演更是接連上演，包括12月5日傍晚6時30分在議事亭前地上演的「城市驚喜藝遊神」，多國藝術家施展渾身解數！至12月6日下午1時，區華利前地則有「幻彩花團秀不停」的演出，晚上8時在祐漢街市公園就有來自安哥拉的「鼓躍青春歌舞團」等舞林高手帶領觀眾穿梭「一帶一路‧舞遊世界」。

到了12月7日上午10時30分，智利「巨人之偶」將在黑沙環公園與小朋友舉行巨偶派對；下午3時則轉移陣地到板樟堂演出的《茶園邂逅》高蹺劇場。喜歡東南亞風的就不要錯過於下午2時30分在議事亭前地及下午4時在南灣‧雅文湖畔由泰國「皮歇克朗淳舞團」帶來的充氣偶舞蹈劇場，猶如深海生物及外星人的氣偶將呈獻「異化」的故事，未睇先興奮。愛中國文化的就要留意廣東省湛江市帶來該省首批列入非物質文化遺產的湛江人龍舞，由小孩與大人組成的團隊將連接成龍，氣勢非凡。

嘉年華大玩特玩

經過多場熱身表演後，便輪到今年踏入第九年的大巡遊，將於12月8日下午3時在大三巴牌坊展開。巡遊隊伍與市民遊客一同穿越澳門歷史城區的舊街老巷，之後抵達議事亭前地的繁華鬧市與觀眾近距離互動，傳播大巡遊歡樂氣氛。

巡遊隊伍之後將陸續現身於南灣湖景大馬路的VIVA嘉年華，施展渾身解數競逐多個巡遊獎項。大人小朋友則可在嘉年華大玩特玩，如巨型氣偶、攤位遊戲等，場內首設觀眾席，請來多個神秘藝團現身，與觀眾熱烈狂歡，當晚共聚於西灣湖廣場參與「愛‧和平‧文化共融」的回歸慶典派對。

澳門國際幻彩大巡遊

日期：12月8日

時間：3:00pm~7:00pm

地點：大三巴牌坊至西灣湖廣場

網址：www.icm.gov.mo/macaoparade