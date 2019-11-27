三界五行：枝竹腐竹　煲湯煲粥

枝竹及腐竹皆以黃豆製成，用來煲湯、煲粥或糖水極佳。（互聯網）

煲「老火湯」加黃豆，不但可以增加營養，而且令湯水更加鮮甜，尤其是煲豬腳、豬手、龍骨、豬尾、排骨這類帶骨頭的湯，動植物的鈣、蛋白質組合在一起，冬天飲湯食湯渣，補而不燥，非常滋潤。

枝竹、腐竹是用黃豆製成的，用枝竹或腐竹煲湯、煲粥，是南方食制的智慧，好處是容易出味，而且枝竹、腐竹的口感，比黃豆更討人喜歡。

枝竹、白果煲豬肚或豬小肚，是粵港著名湯水，健脾開胃，補中益氣，而且，對消化系統和泌尿系統都有排毒作用。白果、腐竹煲糖水，加煮熟剝殼的雞蛋，四季都適宜，用冰糖，糖水不但色清而味香，冬天食可以增加熱能，促進血液循環。白果又名福果，正式學名是銀杏，近代醫藥學證實銀杏獨有的銀杏酸，銀杏酸對呼吸系統、泌尿系統一些疾病有治療作用，這與傳統中醫學所講的一致。但白果不宜多食，每人八至十粒已足夠，三歲以下小童最好不要食。

枝竹、馬蹄、白果、蓮子、肇實、百合、熟薏米煲老鴨，加陳皮、生薑，是一個非常滋潤的湯水，性質溫和，補而不燥，冬天飲用，對皮膚有好處，老鴨煲腍後，蘸生抽食，滋陰補虛。

如果患感冒，或飽飽滯滯，不思飲食，用腐竹、白果加陳皮煲粥，趁熱食，那種特有的清香，誘人食了一碗又一碗。微微出點汗，大小便通暢，很快復元。

方向宇