戲通天下：磁力王新戲　轉行做老千專騙富婆

如果你是《變種特攻》系列的分絲，對伊恩麥基倫飾演的磁力王(Magneto)肯定不會陌生，他雖然現年80歲，但仍活躍於影壇，明天(11月28日)上映的《騙局謊情》(The Good Liar)就是他的最新作，在戲中飾演的Roy Courtnay是個職業老千，偶然在網上認識到富婆Betty McLeish(海倫美蘭飾演)，當然想騙她一筆，但漸漸地他發現自己已愛上了對方，而這個已預謀好的騙局更慢慢地變質，令危機一觸即發。就等小記同大家分析三大吸引位。

吸引一：伊恩麥基倫愈老愈有型

在《變種特攻》飾演磁力王，及在《魔戒》系列飾演甘道夫的伊恩麥基倫，絕對可稱為萬能演員，既可演嚴肅的莎士比亞劇，亦能演活通俗商業片的角色。不少粉絲都期待他在《騙局謊情》中如何發揮個人魅力，設計出計中計騙局。

吸引二：超過150歲老戲骨鬥戲

要在荷里活找位有足夠分量的女主角來配伊恩麥基倫，絕對不是易事，結果電影公司找來現年74歲的海倫美蘭，她曾多次奪得金球獎及艾美獎，更於2007年憑電影《黛妃與女皇》贏得第79屆奧斯卡最佳女主角獎，她會在《騙局謊情》飾演看似普通，但其實內裏大有文章的富婆，兩位年齡加埋超過150歲的老戲骨鬥戲，當然有吸引力。

吸引三：人老心精騙局計中計

電影前半段描寫Roy Courtnay如何認識富婆Betty McLeish，並設局想騙她一筆，起初故事發展較慢，但睇睇吓就會發現Betty McLeish原來不是想像中那麼簡單，結局令人意想不到，喜歡這類騙局計中計故事的戲迷，絕不能錯過。