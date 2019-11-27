Greenie ＆ Elfie首展　飛越幻彩星球

Greenie會以她最愛的甜點馬卡龍Macaron為調色盤，化身嚮導帶大家遊走「星願銀河」（左）、「踏雪飛船」（中）及「繽紛雪地」（右）三大「馬卡龍-ins風」夢幻粉色系打卡場景。（互聯網）

講講吓，聖誕節就快到了，大家安排了節目沒有？今年LCX與泰國玩具設計師Too Natthapong合作，把其筆下的人氣角色森林精靈Greenie及和小飛象Elfie首度帶來香港的海港城。於即日至2020年1月2日期間，LCX舉行Greenie & Elfie首個大型展覽「LCX x Greenie & Elfie：Have a Merry Fairy Christmas！」，場地化身成夢幻繽紛的銀河星際，場內有3大「馬卡龍-ins風」打卡位，主題分別是「星願銀河」、「繽紛雪地」同「踏雪飛船」，讓大家盡情在夢幻的星際下打卡。

除了首展，LCX更會於11月29日至12月1日期間開設只限三天的「Unbox x Greenie & Elfie」全港首間限定快閃店，當中最矚目定是首度推出的全港首賣100套全新版本《Greenie & Elfie x海綿寶寶》水晶彩虹特別版限量套裝搪膠玩具。現場還會有多個極具珍藏價值的經典聯乘系列發售，絕對是玩具控的天堂。另外，Too Natthapong更將於11月30日親臨現場舉行簽售會，令大家的戰利品更添收藏價值，粉絲們不要錯過了！