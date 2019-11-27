兩大運動巨頭握手聯乘　服飾系列音樂企劃同步登場

音樂與運動共通之處就是同樣不受地域所限，只要大家啱傾啱玩，就算來自大江南北一樣可以走埋一齊，好似於潮流領域受盡萬人敬仰的運動品牌adidas Originals及運動用品連鎖店Foot Locker，兩者在銷售及品牌發展過程中有着唇齒相依關係，同時大家亦深信通過音樂可以跨越種族、文化、語言甚至宗教信仰界限，因此今季兩個運動界重量級單位就正式攜手合作，並聯同五位來自歐洲各地的唱作歌手，帶來一系列獨特的聯名系列服飾及全新音樂企劃UNheard，將音樂與運動匯聚連結。

是次adidas Originals x Foot Locker聯名系列CHILE 20，單品設計靈感源自「三葉」經典系列CHILE 62運動套裝，採用Foot Locker經典黑白兩色作主調，並配襯上搶眼金色「三葉」刺繡標誌，以低調奢華質感重塑品牌最標誌性的復刻風格，系列分別推出多款長袖上衣、連帽衞衣、運動長褲、腰包及冷帽等配飾。另雙方共同打造的音樂企劃UNheard，則是由：Dark Pyrex（意大利）、Ahzumjot（德國）、Yung Nnelg（荷蘭）、Greentea Peng（英國）及Dinos（法國）五位新世代歌手，以不同語言及唱腔風格重新演繹多首經典作品，藉此透過音樂促進世界各地城市之間的文化交流。