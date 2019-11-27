本日日本：涉谷青之洞窟今年玩搖鐘仔

聖誕前後到日本東京的朋友可謂十分幸福，事關處處都可找到美輪美奐的燈飾布置，其中旅客必蒲的涉谷區，於11月29日至12月31日期間，在涉谷公園通至代代木公園櫸樹並木之間再度有青之洞窟SHIBUYA登場！話說2014年冬季，中目黑首次舉行名為青之洞窟的燈飾活動，憑着一片青藍色燈光營造出浪漫氛圍而大獲好評，於2016年移師到涉谷「復活」過來，首3個星期到訪人數已突破100萬人次，2017年更創下267萬人次的紀錄，而活動後來更開枝散葉，分別登陸札幌、大阪及福岡等多地，成了人氣燈飾搞作。

今年的青之洞窟SHIBUYA除了出動約60萬顆藍光燈飾，為場區帶來悅目又溫馨的情景外，於代代木公園的特設舞台上更特別新增了體驗型項目Fortune Bells，台上分別設有3個不同含意的大鐘（分別為富之鐘、知之鐘及愛之鐘），訪客拉動4條繩子中的其中一條，其中一個鐘便響起來，如果你夠幸運的話，更有機會獲得特別效果的演出，既浪漫又富娛樂性！而上年登場的期間限定店舖青之洞窟Blue Parks今年亦會開舖，推出利用日清Foods旗下冷凍意大利粉品牌「青之洞窟」炮製的Menu，並提供藍色的有氣酒及熱檸檬水，店舖外更設有餐桌，大家可以邊欣賞藍色燈飾邊用餐，爽呀！

青之洞窟SHIBUYA

亮燈日期：代代木公園內2019年11月29日至2019年12月31日、

涉谷公園通2019年11月29日至2020年1月4日

亮燈時間：5:00pm~10:00pm