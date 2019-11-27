視事關心：斜視疊影重重　或腦部出現問題

成年人若突然發生斜視、造成重影，絕對不能掉以輕心，因可能是腦部發生問題或是免疫系統問題。（互聯網）

斜視可以分內斜視、外斜視、上下斜視等不同類別。一般較多人認知是在小朋友身上發生，多數是眼外肌肉不協調或深遠視等成因，如處理不善可導致弱視眼。

至於成年人突然發生斜視、造成重影會對日常生活造成更大影響，這突如其來的斜視更加不能掉以輕心，因可能是腦部發生問題或是免疫系統問題。

先了解一下，眼球外有六組眼外肌肉控制眼球轉動的方向，而支配這六組肌肉的活動是由我們的大腦第三（動眼神經）、第四（滑車神經）和第六（外展神經）腦神經線負責。而我們常聽到的「視覺神經」（Optic Nerve）是第二腦神經線，視覺神經的主要角色是將眼睛接收到的訊息傳達致大腦。

如果第三腦神經線出現問題，便會影響負責向上和向內的眼外肌肉，所以眼球會有外斜和下斜的情況。另外，如果是腦神經線受損，也會有瞳孔放大和眼瞼下垂的現象，因為第三腦神經線也同時負責眼上瞼肌和收縮瞳孔的肌肉。

如果第四腦神經線受損，則會出現雙眼上下重影。因為眼外上斜肌（Superior Oblique Muscle）不能正常運作。尤其是眼睛向下望時影響較大，在閱讀時更為明顯。

如第六腦神經線受損，便會產生內斜視的現象。眼球向外望的能力受阻。當患者望向受影響眼睛的一方時，患者重影更覺明顯 ﹗

這類斜視當然有不同的成因，如高腦壓、腦內血管瘤、腦腫瘤、血管梗塞等等。其中較常見原因是血管問題，例如腦血管梗塞，導致腦部某位置缺血所致。這現象在高血壓和糖尿病患者身上較常見。

要解決斜視及重影問題先要診斷病因，再作治療。眼睛重影現象，對日常生活有很大障礙。較消極的處理方法是遮蓋受影響的眼睛，只讓一隻眼看東西，這樣便可清除重影。遮蓋可以用軟墊，也可以用光學鏡片方法。另外，有些情況也可以用光學三稜鏡抵銷斜視的角度。如有這方面問題，建議盡早找你的眼科視光師作詳細檢查 ﹗

香港護眼 唐栢萱（Fladia）眼科視光師

眼科視光學（榮譽）理學士、香港眼科視光師學會會員，並擁有心理學社會科學碩士學位。善於 與小朋友及老友記溝通，為人細心和有耐性。

香港護眼 蘇長盛（Gary）眼科視光師

眼科視光學（榮譽）理學士、擁有醫療服務管理學碩士學位。香港眼科視光師學會、香港角膜矯型學院、香港角膜及隱形眼鏡學會會員，從事眼科視光專業超過18年，具豐富臨床經驗。