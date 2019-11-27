深港直通：小巷裏的巨型漢堡包

每次吃漢堡包時，你會不會覺得它太小，而且不夠吃呢？如果曾經有這樣的想法，那以下對你來說就是好介紹了。回憶一下你曾經吃過最大的漢堡包有多大，比臉還大的你見過嗎？廣州有一間開在小巷裏的漢堡包店，與其他的快餐店不同，它以黑白的Ins風格作為裝修概念，在店裏設計了不同的打卡位，以比臉還要大的巨型漢堡包作招牌，吸引了不少人去一睹為快。

位於「淘金」的「BB Bao」入口不算很亮眼，一面大大的白色磚牆上用粉紅色的霓虹燈寫上了「A Burger A Day Keep The Bullshit Away」表明了店主對漢堡包的熱愛。但進去以後卻內有乾坤，黑白的色調配上玻璃的裝飾看上去非常的簡單舒服。店裏一塊大大的黑板畫上了它們的招牌漢堡包，非常的有創意。同時，還有多個打卡位，例如裝上了鏡子的IG Post 、看似隨意的塗鴉牆等等……

說到招牌巨型漢堡包，不但面積大，而且配料充足，大大塊的牛肉漢堡扒配以微微融化的芝士和爽脆的蔬菜，厚厚的一口換來大大的滿足，店主推薦這是3至4個人分量，最適合約埋三五知己去覓食。當然，除了巨型漢堡包外，還有普通Size的漢堡包，同樣是厚厚的配料，還可以搭配套餐，滿足了口癮。最近，還推出了下午茶時段的一口迷你三堡，3種不同的口味一次滿足你3個願望。它還有不同的小食、飲料都做得非常的出色。

這間不一樣的網紅快餐店有吸引到你嗎？想挑戰那個比臉還要大的漢堡包嗎？這間顏值和實力並存的網紅店也是一間性價比很高的餐廳，有聽到肚子餓的聲音嗎？

地址：越秀區建設二馬路東四街6-8號首層

營業時間：12:00nn~9:00pm（星期二至日）