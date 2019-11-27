【深夜字聊】保衞格肋底毛

胳肋底毛曾幾何時係女性性感嘅象徵，只係隨住審美觀同禮儀嘅變化，胳肋底毛好似變咗人人得而脫之。不過對於呢位女網民嚟講，卻因為呢件事變得超煩惱。佢話：「其實我曾經脫過胳肋底毛，因為當年學游水啲女同學同我講，啲毛毛唔好睇，於是我就脫過佢。不過脫咗後我覺得冇毛毛唔舒服，而毛毛出咗少少出嚟時又刮肉，所以後嚟我就冇再脫過。及至識咗依家嘅男友，佢發現我有胳肋底毛就覺得好肉酸，成日要我脫咗佢。最討厭係佢有次做完後，就同我覺話啲毛毛好肉酸，如果畀佢啲Friend睇到實笑到佢面黃。我就覺得點解要我脫毛呢？因為留唔留胳肋底毛係我嘅自由，以前嘅兩任男友都覺得有毛毛好性感，每次做時都挑逗我胳肋底。唔通我真係要為咗討好佢而脫咗啲胳肋底毛咩？換個角度睇，唔通我鍾意男仔冇眉毛，佢就要剃晒佢呀！」

網友神回應：

Celine：你已經突破咗個盲腸啦！唔通你要佢剃眉毛，佢就一定要剃咩！我就唔覺得胳肋底毛好肉酸喎，最多我咪着有袖嘅衫囉，有乜所謂。利申：我有留胳肋底毛。

恰恰好：胳肋底毛又真係唔係咁雅觀嘅，因為會畀人一種唔衞生嘅感覺嘛，你男友都係發表佢嘅意見啫，你又唔使諗得咁嬲嬲嘅。

異想天開：我冇見過有留胳肋底毛嘅女人喎，咁咪即係個個女人都剃啦。想拍拖想結婚嘅話咁你就要剃，咁咪冇爭拗囉，因為兩撮毛而分咗手，你仲慘呀。

萌萌：有冇搞錯呀，驚班朋友見到會笑佢，都係理由嚟嘅？你男友思想咁唔識得尊重你㗎，呢啲男人要唔要都擺。