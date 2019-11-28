【健樂事】氣溫驟降　食蛇進補4大禁忌

蛇肉性平和而味甘鹹，能通經絡，促進血液循環，但並非人人適合吃蛇，而且進食時也有些禁忌要留意。（資料圖片）

根據天文台預測，本港將受東北季候風影響，氣溫會逐漸下跌，下星期二（12月3日）更有機會跌至攝氏13度呢！

說到暖身美饌，很多人都會想起蛇羹，原來蛇羹分三蛇和五蛇，前者以補筋骨的金腳帶、補中氣的飯剷頭與除痰明目的過樹榕為材料，後者則再加入化痰補氣的三索線，以及能解毒軟化血管的白花蛇。根據中醫學角度，蛇肉性平和而味甘鹹，能通經絡，促進血液循環，而且熬煮蛇羹時會加入薑、陳皮、火腿、老雞等材料，甚至有人會放入川弓、當歸以增加行氣活血功效，所以食蛇有暖身作用。若從營養角度分析，蛇肉含豐富蛋白質，又屬三低食品，即低脂、低膽固醇、低熱量，因此以吃蛇補身，不無道理。不過，並非人適合食蛇，而且進食時也有些禁忌，以下是其中4點，希望大家多加留意啊！

1.孕婦幼兒絕不宜

雖然蛇肉營養豐富，但蛇內有過千種寄生蟲及細菌，如沙門氏菌，對健康構成風險，尤其是影響嬰孩的成長，所以孕婦及幼兒都不宜。

2.痛風患者不適合

蛇肉屬高蛋白質食物，有可能導致高嘌呤（Purine），為安全起見，痛風患者及尿酸高人士不宜進食。

3.必須要徹底煮熟

蛇內有過千種寄生蟲及細菌，未徹底煮熟不宜吃。另外，一些涉及生吃蛇的方式，如生喝蛇血、生吞蛇膽等，有機會患上急性腸胃炎。

4.勿與辛辣食物同吃

蛇肉性質偏溫，故食蛇時應避免跟辛辣食物同吃，如大蒜、洋葱、辣椒等，以免「上火」；亦不宜跟鯉魚、黃鱔、牛肉同吃。