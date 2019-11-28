旅行用品及生活品展特賣

【特約報道】由即日起至12月3日，時代廣場展銷集將舉行旅遊用品及生活品味展，今次展銷將有多款旅行用品好似背嚢、戶外涼鞋及跑鞋、服裝、仲有多種行山用品！ 當中品牌包括有CROCS、Fjallraven、HOKA ONE ONE、C3fit、icebreaker、drymax等。

【購物攻略】

去沙灘玩同落雨最啱嘅 CROCS今次做開倉呀！男女裝及童裝款都有減價呀~~~ 每對由HK$150起，買夠2對減多HK$50，3對仲可以再減HK$100添!

鍾意戶外活動嘅朋友今次都有筍野推介~~ 瑞典品牌FJALLRAVEN都有參與今次開倉活動，最受歡迎嘅 Kanken背嚢Classic款HK$500，Mini款只係HK$400，仲有大量衫款同褸款，記得黎睇吓~~

同場仲有生活百貨開倉，由家居用品，好似床單、家品擺設、煮食用品、家用香薰、食品、餐具到小朋友玩具等等都可以搵到! 就黎聖誕假期，買比自己或送比人做禮物都好啱架~~~

地點：時銅鑼灣時代廣場一座16樓 時代廣場展銷集

日期：11月28日至12月3日

時間：上午11時至晚上9時

查詢熱線： 2118 8900