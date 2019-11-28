姚望四方：去鹽田梓藝術祭暫別亂世

旅遊事務署主辦的鹽田梓藝術祭將於11月底推出，是次藝術節改變以往吸引訪港遊客的策略，改為主打生態深度旅遊，吸引本地人參觀。鹽田梓不少港人都很熟悉，是西貢重點旅遊路線之一。其作為香港本地海鹽產地之一，高峰時曾居住了200餘人。但60年代開始，居民相繼遷出，至90年代，鹽田梓人去樓空成為一個廢村。直到2011年，開始有原居民推動復興村落，修復祖屋和島上設施，復興項目得到「聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」，鹽田梓重新走入大眾目光，成為本地生態遊的熱門地。

鹽田梓兩大保護重點——聖若瑟小教堂和鹽田，代表了村的歷史，也是香港曾經農業、漁業的縮影。去年鹽田梓獲得財政預算案撥款，計劃在未來三年，每年撥2,400萬元舉辦鹽田梓藝術祭，形式參考日本著名的瀨戶內海國際藝術祭，在村中擺放藝術品，通過導賞團和文化活動帶領遊客發掘此地歷史、文化。

瀨戶內海與鹽田梓有相似的背景，都是由於當地資源有限，產業衰落，年輕人遷居他鄉，靠定期舉辦國際級的文化活動，吸引遊客前來參觀，帶動當地人回流。因應近期香港局勢，訪港旅客將需要較長時間恢復，在此期間，舉辦以本地客為主、深度遊覽香港的活動具有特殊的意義。一方面，局勢動盪、經濟前景不佳，市民減少外遊消費，但對本地遊覽活動仍有大量需求；另一方面，每日被暴力事件所圍繞，不少市民需要暫別亂世，放鬆身心，桃花源似的綠色旅遊目的地將更受歡迎。在目前非常時期，香港旅發局的推廣策略應有所調整，可以考慮加強對各區深度遊的介紹，同時增加香港市民消費優惠。既令境外的旅客對香港旅遊資源有更多認識，又可以令香港市民出外旅遊時有更多選擇，盡量緩解訪港遊客下跌對旅遊相關行業帶來的影響。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員