AP鴨 ＆ PC狗同慶30歲生日　閃閃Glamping「型」聖誕

【特約報道】聖誕節就快到，適逢是AHIRUNOPEKKLE（AP鴨）和POCHACCO（PC狗）30歲的大日子，他們首次化身成露營達人，於今個佳節係將軍澳翩滙坊商場同大家潮玩Glamping，過一個既寫意又溫馨的假期。來到這個「閃閃Glamping『型』聖誕」現場，大人和小朋友都會非常興奮，AHIRUNOPEKKLE（AP鴨）及POCHACCO（PC狗）已在營地等候大家「入營」，大玩特玩過聖誕，一齊睇吓三大營地有咩亮點啦！

【夢幻冬日星空營】

今個聖誕，大家不用花長時間等候冬日星夜的來臨，來到「夢幻冬日星空營」，在漆黑的環境下，點點繁星瞬即進入眼簾，一閃一閃，讓你恍如置身於神秘夢幻的星際夜空之中。星空中更會出現兩大主角的星空圖，營內同時播放首度以3D聖誕造型出現的AHIRUNOPEKKLE（AP鴨）及POCHACCO（PC狗）的3D動畫，可愛度滿分，不妨把握機會和他們互動留影啦！

【AHIRUNOPEKKLE野外休閒露營車】

大家準備好行裝，一齊登上這部休閒露營車，由AHIRUNOPEKKLE（AP鴨）帶領你遊覽充滿冬日氣氛的營地！整架露營車都布滿AHIRUNOPEKKLE（AP鴨）的招牌鴨掌Logo，同埋軟綿綿的咕𠱸，上咗車真係唔捨得走呀！

【POCHACCO印第安風帳篷】

不妨約埋好朋友一起走進充滿特色的「POCHACCO印第安風帳篷」，在圓咕碌的POCHACCO（PC狗）燈包圍下，抱起軟綿綿的攬枕，又或是坐到紅色小椅，在輕鬆的氣氛下，享受片刻悠閒時光。

【窩心小禮賀佳節】

去旅行最重要帶齊裝備，AHIRUNOPEKKLE（AP鴨）及POCHACCO（PC狗）悉心為大家準備了兩大山系文青單品。由即日至2020年1月1日期間，顧客只要以電子貨幣即日消費滿指定金額，憑2至3張不同商戶發出的即日有效發票*（每張發票最少HK$100），連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可於指定日期換領，先到先得，換完即止。

AHIRUNOPEKKLE & POCHACCO 30th Anniversary閃閃Glamping「型」聖誕

日期：即日至2020年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：將軍澳翩滙坊商場B1層露天廣場

禮品換領詳情：

把臂「型」遊旅行袋

換領日期：即日至換完即止

換領方法：電子貨幣消費滿HK$800或以上

「型」遊保暖折疊毛氈

換領日期：由12月13日起至換完即止

換領方法：電子貨幣消費滿HK$1,000或以上