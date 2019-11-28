Black Friday大減價　優惠結集

想知各大品牌於Black Friday有乜超筍優惠，就要睇吓呢個優惠大結集。（設計圖片）

一年一度感恩節Black Friday大減價今個星期舉行，無論英美以至本地多個品牌都推出超筍優惠，想知邊個品牌有乜超筍優惠，就要睇吓呢個優惠大結集。

Farfetch：減價貨品享額外7折優惠 優惠碼：FFX30

Kate Spade：網店貨品全部6折 優惠碼：TGIBF

Net-a-Porter：指定貨品最低減至半價

Outnet：最低減至1.5折

Sephora Hong Kong：會員於11月28~30日在官網購物享有85折優惠

J Crew：會員正價貨品半價、指定減價貨品額外4折（優惠碼： SHOPFIRST）非會員享6折優惠（優惠碼 ：WHYWAIT）

Madewell：7折優惠（優惠碼：GIFTWELL）

Matches Fashion：低至半價

HBX：買1件貨品7折（優惠碼：BLACK#），買2件或以上6折（優惠碼：BLACK40）

Victoria's Secret：買一送一 （優惠碼：BUY1GET1）（所贈送貨品以低價為準）

Selfridges：可享最多8折優惠（優惠碼：SELFCCE）

JUICESTORE：網店8折

Eastbay：買滿US$50享9折（優惠碼：FFHOL10）、買滿US$75享85折（優惠碼：FFHOL15）

Foot Locker：網站8折（優惠碼：THANKS20）