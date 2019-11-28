三界五行：健康零食　對抗嚴寒

冬天為了保暖，在兩餐之間吃些零食是好辦法。朱古力是西式的首選，但要弄清楚，歐洲、美加的冬天氣溫往往是攝氏零度以下，朱古力所含的奶、糖大派用場。第一次世界大戰，朱古力來個大革命，交戰國各自生產朱古力塊分發給軍人，增加熱能，補充體力，對抗嚴寒，提神醒腦。

省港澳地區冬天不太寒冷，除非不介意體重增加，否則最好知所控制，選擇含糖和奶成分較低，或者「食得苦中苦」，食無糖黑朱古力。

近年，健康飲食建議用堅果做零食，花生、腰果、杏仁、核桃、南瓜子仁、巴旦木仁、欖仁。不同堅果有不同食療效用，例如，花生固腎、益脾胃、補下肢；南瓜子仁護肝、驅寄生蟲；核桃壯腰、健腎、補腦；杏仁潤肺；巴旦木仁美容、養顏、護膚，而所有果仁都有一個共同好處，就是潤腸通便。但既然是作為健康零食，就應該避免太甜太鹹，盡量食原味。也可以用中藥材做健康零食，上述的杏仁、桃仁本來就是中藥，而紅棗、杞子、桑葚也是很好的選擇。

現介紹一個自製的健康零食——蠔油豆，工具：不黏底電飯煲，材料：黃豆半斤，沖洗後，用清水浸泡六小時；蠔油兩湯匙；赤沙糖或白糖一湯匙（糖尿病人用木糖醇），把各物放入電飯煲，加入一碗浸豆的水。按煮飯掣，煮好跳掣後，不必理會，讓它繼續焗乾水。又腍又香的蠔油豆出爐了，但再好吃也要控制分量，少食多滋味。

方向宇