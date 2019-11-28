今晚食乜：做狗喇喂～蒜香芝味肉丸Hot Dog！　

2019年11月28日 15:00
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    做狗喇喂～蒜香芝味肉丸Hot Dog！
    香腸熱狗、肉丸意粉大家食唔少，IG@yasmin.nasir就將兩者結合，做出肉丸熱狗包。大家可以按個人口味揀選肉類，如免治羊肉或牛肉，在攪拌肉丸前，先將麵包糠和牛奶拌勻，再混合食材就能將食材拌得更均勻。煎香肉丸兩邊後，就可倒入自製的醬汁。
    熱狗包抹上蒜蓉牛油，放入芝士碎後再放上煮好的肉丸，再鋪滿芝士放入烤爐烤至融化，一件件熱辣辣的肉丸芝士蒜香熱狗就誕生，入口啖啖肉，趁熱吃還有拉絲效果。
    肉丸材料：
    焦糖化洋葱絲　2個
    蒜蓉　3瓣
    免治羊肉或免治牛肉　1公斤
    帕爾馬芝士　2/3杯
    麵包糠　2/3杯
    牛奶　半杯
    雞蛋　2隻
    意大利香料　1湯匙
    煙熏紅椒粉　半湯匙
    大蒜粉　半湯匙
    洋葱粉　1湯匙
    鹽＇胡椒　各少許
    橄欖油　2湯匙
    蒜蓉包材料：
    長條麵包　6條
    牛油　半杯
    蒜　4瓣
    鹽、胡椒　各少許
    Mozzarella芝士　　少許
    帕爾馬芝士　少許
    醬汁材料：
    番茄　1斤
    橄欖油　4湯匙
    紅椒　少許
    黃糖　2湯匙
    番茄醬　4湯匙
    醋　2湯匙
    蒜粉　1茶匙
    洋葱粉　1茶匙
    海鹽、胡椒　　各少許
    羅勒　少許
    牛至　少許
    做法：
    1.肉丸材料中，麵包糠加牛奶拌勻，放入免治肉內，加其他材料（除橄欖油）拌勻。
    2.將免治肉分成20份，搓成肉丸狀。
    3.燒熱橄欖油，放入肉丸煎香兩邊。
    4.千層醬材料除鹽、胡椒和羅勒外，其他全部拌勻，倒入煎肉丸鍋內。
    5.煮熟肉丸，以鹽和胡椒調味，最後放入羅勒碎。
    6.蒜蓉包材料中，牛油和蒜蓉拌勻，抹在麵包內。
    7.麵包中間灑滿芝士碎，放入肉丸，淋上醬汁，再灑芝士。
    8.以攝氏180度烤5分鐘便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B4XbW4BB5GC/