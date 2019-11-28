今晚食乜：做狗喇喂～蒜香芝味肉丸Hot Dog！
2019年11月28日 15:00
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做狗喇喂～蒜香芝味肉丸Hot Dog！
香腸熱狗、肉丸意粉大家食唔少，IG@yasmin.nasir就將兩者結合，做出肉丸熱狗包。大家可以按個人口味揀選肉類，如免治羊肉或牛肉，在攪拌肉丸前，先將麵包糠和牛奶拌勻，再混合食材就能將食材拌得更均勻。煎香肉丸兩邊後，就可倒入自製的醬汁。
熱狗包抹上蒜蓉牛油，放入芝士碎後再放上煮好的肉丸，再鋪滿芝士放入烤爐烤至融化，一件件熱辣辣的肉丸芝士蒜香熱狗就誕生，入口啖啖肉，趁熱吃還有拉絲效果。
肉丸材料：
焦糖化洋葱絲 2個
蒜蓉 3瓣
免治羊肉或免治牛肉 1公斤
帕爾馬芝士 2/3杯
麵包糠 2/3杯
牛奶 半杯
雞蛋 2隻
意大利香料 1湯匙
煙熏紅椒粉 半湯匙
大蒜粉 半湯匙
洋葱粉 1湯匙
鹽＇胡椒 各少許
橄欖油 2湯匙
蒜蓉包材料：
長條麵包 6條
牛油 半杯
蒜 4瓣
鹽、胡椒 各少許
Mozzarella芝士 少許
帕爾馬芝士 少許
醬汁材料：
番茄 1斤
橄欖油 4湯匙
紅椒 少許
黃糖 2湯匙
番茄醬 4湯匙
醋 2湯匙
蒜粉 1茶匙
洋葱粉 1茶匙
海鹽、胡椒 各少許
羅勒 少許
牛至 少許
做法：
1.肉丸材料中，麵包糠加牛奶拌勻，放入免治肉內，加其他材料（除橄欖油）拌勻。
2.將免治肉分成20份，搓成肉丸狀。
3.燒熱橄欖油，放入肉丸煎香兩邊。
4.千層醬材料除鹽、胡椒和羅勒外，其他全部拌勻，倒入煎肉丸鍋內。
5.煮熟肉丸，以鹽和胡椒調味，最後放入羅勒碎。
6.蒜蓉包材料中，牛油和蒜蓉拌勻，抹在麵包內。
7.麵包中間灑滿芝士碎，放入肉丸，淋上醬汁，再灑芝士。
8.以攝氏180度烤5分鐘便成。