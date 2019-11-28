今晚食乜：做狗喇喂～蒜香芝味肉丸Hot Dog！　

香腸熱狗、肉丸意粉大家食唔少，IG@yasmin.nasir就將兩者結合，做出肉丸熱狗包。大家可以按個人口味揀選肉類，如免治羊肉或牛肉，在攪拌肉丸前，先將麵包糠和牛奶拌勻，再混合食材就能將食材拌得更均勻。煎香肉丸兩邊後，就可倒入自製的醬汁。

熱狗包抹上蒜蓉牛油，放入芝士碎後再放上煮好的肉丸，再鋪滿芝士放入烤爐烤至融化，一件件熱辣辣的肉丸芝士蒜香熱狗就誕生，入口啖啖肉，趁熱吃還有拉絲效果。

肉丸材料：

焦糖化洋葱絲 2個

蒜蓉 3瓣

免治羊肉或免治牛肉 1公斤

帕爾馬芝士 2/3杯

麵包糠 2/3杯

牛奶 半杯

雞蛋 2隻

意大利香料 1湯匙

煙熏紅椒粉 半湯匙

大蒜粉 半湯匙

洋葱粉 1湯匙

鹽＇胡椒 各少許

橄欖油 2湯匙

蒜蓉包材料：

長條麵包 6條

牛油 半杯

蒜 4瓣

鹽、胡椒 各少許

Mozzarella芝士 少許

帕爾馬芝士 少許

醬汁材料：

番茄 1斤

橄欖油 4湯匙

紅椒 少許

黃糖 2湯匙

番茄醬 4湯匙

醋 2湯匙

蒜粉 1茶匙

洋葱粉 1茶匙

海鹽、胡椒 各少許

羅勒 少許

牛至 少許

做法：

1.肉丸材料中，麵包糠加牛奶拌勻，放入免治肉內，加其他材料（除橄欖油）拌勻。

2.將免治肉分成20份，搓成肉丸狀。

3.燒熱橄欖油，放入肉丸煎香兩邊。

4.千層醬材料除鹽、胡椒和羅勒外，其他全部拌勻，倒入煎肉丸鍋內。

5.煮熟肉丸，以鹽和胡椒調味，最後放入羅勒碎。

6.蒜蓉包材料中，牛油和蒜蓉拌勻，抹在麵包內。

7.麵包中間灑滿芝士碎，放入肉丸，淋上醬汁，再灑芝士。

8.以攝氏180度烤5分鐘便成。