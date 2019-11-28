靈敢侶情：交易變幫忙……

其實做人若分不清交易和幫助，經常將交易講成「我幫你！」這種人，到底有多善良？（互聯網）

幫人，本來是一件美好的事，你透過不問回報的施予，讓對方受惠。但近來發現，愈來愈多人曲解個幫字。

例如打工仔，明明每個月都收人工，卻跟老闆說：「我嚟幫你㗎咋！我本來都唔使做嘢嘅！幫到你咪幫囉，睇吓幾時我頂你唔順，就唔幫㗎喇！」若非有銀行紀錄，別人聽到這幾句，真的會以為這個人是義工。

有次逛街，又聽到有銷售員拿着顧客的信用卡說：「見你咁好傾先幫吓你咋！」明明將產品賣給你，卻講到好像救了你。不是說給了錢就大晒，但又別講到好像人家沒給你好嗎？

某天，我替朋友打電話給一位鐘點女傭，請問她有沒有時間替朋友的家清潔，她說：「要HK$120一小時，最少四小時。」我驚訝地問：「朋友的家只有600平方呎，要這麼貴嗎？」想不到，她理直氣壯地回答：「我真係幫你㗎咋，唔係見你朋友無時間打理屋企，我都唔做添呀！我唔使做嘢㗎！」

以為她真的「唔憂做」啦！一天之後，她已經追問我：「點呀？你朋友係要幫手嘅話，我要預時間㗎！」又再過了三天，她再追問：「其實我真係唔憂做㗎，見你話要幫手咋！真係唔需要咩？」

你有沒有被人幫過？對方若真的想幫你，其實不會講廢話，甚至不會想你提起。因為，出心要幫你的人，主要目的只有一個，就是不想你難受和愧疚。

惟有想問回報的人，即以上明明收了錢的人，才會經常將這件等價交換的事掛在嘴邊，想怎樣呢？可能就是想你給他更多的回報。

下星期，我約了我的好骨醫，話說當年我才見他一次，他便把我多年的舊患治好，我當然十分感謝他。不過回想起來，他卻從來沒有說過：「我幫你㗎咋！」

他沒有要回報，我反而更想給他回報，所以我經常把他介紹給朋友。

人就是這樣，對方真心，你都會真心。對方假仁假義，就別奢望你會傻仔。

其實做人若分不清交易和幫助，經常將交易講成「我幫你！」這種人，到底有多善良？下次再遇到「我幫你㗎咋」的人，還是盡快走佬好了，免得給了錢還要欠對方，到時你不知道要還多久。

因為，你點還都唔會夠。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk