果粉聚焦︰教主簽名Floppy　成交價高達…

教主Steve Jobs雖然已仙遊多時，但影響力猶在，就連佢用過、掂過的物件一樣有價有市。說的是美外國拍賣公司RR Auction日前拍賣的一件珍藏︰「Macintosh floppy disk signed by Steve Jobs」，齋睇無咩特別，只是一張Macintosh System Tools Version 6.0的安裝軟碟，但原來上方竟然有教主的親筆簽名，而且是如假包換的全細階簽名。縱然碟身有少許發黃，墨水又微微甩色，拍賣行依然形容是博物館級數的教徒收藏品。截稿前投標價達到5,060美元，估計最終成交價會超過7,500美元，折合接近6萬港紙，比一部全新的Mac Pro電腦仲要貴！

之所以貴成咁，是因為Steve Jobs是一個不愛簽名的怪人，見到佢真人又拎到簽名根本上Mission Impossible，所以現存有其簽名的收藏品可謂少之有少。去年一本有他簽名的《Macworld》雜誌便以47,775美元拍賣價成交，同年一張有他親手填寫的求職履歷表，拍賣價更高達174,757 美元，是目前成交價最高的一件收藏品。

今次這張Floppy碟將於美國時間12月4日晚上7時截標，有興趣帶番屋企就Click入以下傳送門競投啦！