本日日本：新登場！搭「小紅巴」穿梭池袋

要數東京熱門旅遊地區，位於豐島區的池袋肯定係其一。作為遊客想輕鬆穿梭當地不同商場及景點的話，從今起可以乘坐IKEBUS！這輛剛於昨天起開始行駛的巴士，分別設有兩段行車路線，其一是由池袋站東口出發，以綜合設施Sunshine City為中心，並串連中池袋公園、池袋西口公園、南池袋公園及造幣局地區防災公園等地的A路線（全程約38分鐘），及由池袋站西口出發，連結池袋站西口（中央）、綜合商業設施Hareza池袋及Sunshine City等地的B路線（全程約35分鐘），一星期七天日日有車搭，首班車10:00am開出、尾班車則是7:50pm，每20分鐘一班，為旅客及居民帶來相當的方便。

不過更值得一提的是IKEBUS本身，找來負責設計多輛鐵道列車的水戶岡銳治孭飛，車身長長方方像個盒子，採用電力推動，並誇張地有10個車輪，基本上都是採用紅色設計（僅一輛採用黃色），計埋司機可乘載22人（座位17席），望落相當寬敞。除了作為交通工具外，營運商也想讓大家多欣賞池袋的風景，所以採用了超大窗戶設計，時速最高僅達19公里，絕對可讓你慢慢細味景色。而且就連車內廣播也相當講究，找來人氣聲優蒼井翔太期間限定發聲，絕對令人驚喜。車費成人每位200日圓，還有3小時券、1日券及2日券等選擇，大家去開池袋記得坐坐啊！