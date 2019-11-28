精品珠寶　閃耀百搭高品味

珠寶向來是女士們提升氣質和品味的利器，很多人習慣只在出席大場合或宴會時才穿戴珠寶，但其實日常生活同樣可以穿戴。珠寶不一定珠光寶氣，雖說價值不菲的High Jewellery令女士們趨之若鶩，但論實用價值，Fine Jewelry就適合用來配襯日常穿搭，可以讓你每天佩戴。兩大超級品牌CHANEL和DIOR除帶來華麗極致的High Jewellery，你也可以找到多姿多采的Fine Jewelry。

今年是DIOR珠寶面世20周年，創意總監Victoire de Castellane繼續從品牌精神吸取靈感，打造多個漂亮新作。Rose Dior Pop系列便以鮮艷彩漆演繹Dior先生最愛的花中之王玫瑰，戒指綴以五片花瓣，髹上紫、藍、綠、粉紅或紅色彩漆，主石形如華貴花蕊，配以細緻玫瑰莖，綻放歡悅之美。Rose des vents系列則以羅盤玫瑰造型重新演繹Dior先生的幸運星──八芒星，以羅盤玫瑰圓章為主軸設計，除了白金鋪鑲燦爛鑽石外，也有黃金配珍珠母貝、青金石或綠松石，玫瑰金配粉紅蛋白石富色彩的設計。

天際的星宿及彗星一直為Chanel女士提供不少創作靈感，自1932年首個珠寶系列誕生以來，令CHANEL的珠寶光芒四射，更成為品牌經典元素之一。Comète系列就是以彗星為主題，除了高級珠寶，也帶來Fine Jewelry，以鑽石鋪鑲的五角星形拖着彗星尾，營造出彗星墜落的動態，打造出富流線美的頸鏈和耳環，另有綴以圓潤日本珍珠的戒指和耳環，同樣閃耀動人。