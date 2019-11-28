生活夜校：情色字典中的Scum　原來係咁解……

樹大一定會有枯枝，而喺人類族群中嘅枯枝又會叫做乜？中文會叫做敗類，英文則可稱佢哋做Scum。不過大家又唔使對呢啲唔守紀律嘅人咁扯火嘅，因為喺情色字海中嘅敗類Scum，其實又幾香艷o架！

【Cum the Scum 自娛樂趣】

喺英文情色俚語中，隱喻男士自娛嘅詞語有好多，其中一個就係「Cum the Scum」。「Cum」暗指發射升空，之但係「Scum」又係乜嘢意思呢？咁就要從美國上世紀60年代講起，當年美國人會用「Scum」嚟暗指男士嘅精華素，而當「Cum」同「Scum」兩個字合埋一齊時，就得出男士自娛嘅意思。

正因為「Scum」有上述意思關係，其後又引伸出另一個情色俚語「Scum Twat」，意思就係暗指女士嘅蜜洞。

【Scum Sex 特殊癖好】

歡愉過後，事後清潔絕不可少，但原來有種性愛卻以那渣為樂，就係叫做「Scum Sex」。究竟有幾那渣呢？首先要喺一個勁唔衞生嘅環境下進行，例如後巷，跟住要有張勁殘又污糟嘅床褥、毛氈之類墊住地下，然後進行激戰，最後任由子彈橫飛，搞到周圍都係。除非係有特殊性癖好，否則呢種絕對係名副其實嘅超級那渣性愛。