昔日放送：日本長青樹 由昭和奮戰到今天的運動員（上）

勁呀！三浦知良效力的日乙FC橫濱，下屆將會升上J League！換言之，呢位52歲前日本長青樹，將有機會在日本頂級聯賽上場，實在令人佩服。其實日本體壇，一向出產長青樹，其中有些還是由昭和年代（即是1989年以前）出現，直到今天仍未退役，今天先為大家三位球類運動員。

三浦知良

運動項目：足球

出生年份：1967年

出道年份：1986年

生於1967年的三浦知良，可說是為足球而生，早在1982年，年僅15歲的他便隻身遠赴巴西學藝，到了1986年，他與桑托斯簽下了第一份職業合同。1990年回到日本後，加盟日本足球聯賽的讀賣隊，並成為1993年成立的J League之招牌球星，更在1993年獲得日本職業足球聯賽年度最有價值球員和亞洲足球先生這兩項榮譽。

1994~1995球季，三浦知良成為日本首位加盟意甲球隊的足球員，效力熱拿亞。到了90年代中後期，他的巔峰期已過，但他選擇繼續在緣茵場上馳騁，先後效力京都不死鳥、神戶勝利船及FC橫濱等，自2008年，更多次刷新日本J League最年長進球紀錄，現時紀錄為50歲0個月14日。

中山雅史

運動項目：足球

出生年份：1967年

出道年份：1990年

雖然中山雅史的職業生涯始於平成年代的1990年，但他早在八十年代，已代表藤枝東高中及筑波大學出賽，1990年首次入選國家隊。在98年世界盃，日本在法國舉行的世界盃決賽周中，中山雅史在分組賽對牙買加射入日本隊在世界盃首個入球，成為國家英雄。

2012年12月4日，45歲的中山雅史宣布退役。但到了2015年，中山雅史加盟J3球隊沼津青藍，一直效力至今，不過，在這幾年裏，他並沒代表過球隊在正式比賽中上陣。

折茂武彥

運動項目：籃球

出生年份：1970年

出道年份：1993年

日本籃球員折茂武彥早在八十年代，已經是高中及大學球星，高三那年，折茂成為校級聯賽得分王，並且率領他所在埼玉榮高中打進全國八強，高中畢業後的折茂進入日本大學深造，並於大四那年帶領球隊在全國大學生聯賽中奪得冠軍，更當選MVP。

1993年，大學畢業的折茂加入豐田汽車隊，正式開啟了其漫長而又傳奇的職業生涯。在這26年間，他還多次代表日本國家隊參加大大小小的各項賽事。2019年1月5日，折茂武彥得到自己職業生涯的第10,000分，成為日本首位萬分球員。