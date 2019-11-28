決性11點：賀年卡拍賣價　力壓結衣BB嘅係……

所謂勝完可以再勝，一個人實力強橫兼且狀態極佳，再要加上有大量支持者擁護，真係想點羸都得！情況就好似日本AV廠Prestige現時最具人氣嘅「神乳」甜姐兒河合明日菜咁。今年21歲嘅河合明日菜上年出道以來，演出愈來愈精彩同投入，而佢本身亦係質素優秀，白嫩嘅肌膚加上健美身段，仲要擁有一對水嫩雪白嘅水滴型H CUP天然「神乳」，實在係廣大AV迷夢寐以求嘅爆乳佳人。

明日菜喺今年5月就成功喺FANZA成人大獎勇奪最優秀新人獎，此後人氣繼續上升，喺8月明日菜嘅親筆簽名暑期賀卡，其拍賣價達63萬日圓，為眾多女優之冠！最近明日菜又再羸多鋪！其2020年親筆簽名賀年卡喺AV銷售網FANZA嘅賀年卡拍賣活動當中拍賣價位列冠軍，達323,200日圓，約為二萬三千幾港元，雖然係差過暑期賀卡，但係咁乃非戰之罪，因為實在太多太多AV女優參與今次新年賀卡拍賣，令其賀卡拍賣價被分薄實不足為奇！而最重要都係超人氣AV女王波多野結衣嘅新年賀卡都係得25萬日圓，即係話明日菜上次羸咗三上悠亞，今次連波多野結衣都羸埋，認真夠晒叻女！