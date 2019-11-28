【深夜字聊】我女友有特殊性喜好

Q：我和新拍拖幾星期的女朋友是姊弟戀，她比我大幾年，我曾有不少交往經驗，但沒想到她有別於其他女性，她很喜歡痛楚的感覺，交歡時會要求我上下拍打她的敏感部位，又特意在事前用紙巾搓成條狀，放進陰道吸乾分泌物，然後要求我用力進攻，因為太乾燥弄得我連龜頭也都擦紅了。她這算是古怪嗎？有沒有性變態的成分？

Henry

A：女朋友的性要求較為特殊，閣下認為是痛楚的行為，她卻從中領略痛快感受，這或多或少反映她擁有特殊的性喜好，對痛楚有着期待和亢奮反應，亢奮感更延伸至性慾方面，促使她有另類的性要求。

究竟這屬於古怪不古怪、變態不變態呢？所謂「正常」與「不正常」，其實是一個廣闊的光譜，存在着灰色地帶，沒特定的定義，很視乎一對性伴侶之間能否接受彼此，雙方有甚麼底線和尺度。

有些男女喜愛在性愛中加入一些愉虐對方或遭受愉虐的舉動和情節，甚至喜歡留下短暫痛楚和烙印，並視之為只有性伴侶之間才曉得的私密式快感。這聽起來不尋常，但的而且確有部份男女樂於尋求邊緣快感。

誠然，男女朋友在深入交往之前，若對方又口裡不說，的確很難想像到對方鍾情於某些絕對私密的內在喜好。擺在面前，有兩件事需處理。第一，閣下能否接受對方有此做法？她喜歡拍打的感覺，又喜歡把濕潤的體液吸乾才做愛，引證她甚為享受帶有懲罰意味的痛楚，從而得到性歡愉，閣下能接受和一起實踐嗎？第二，把性器官弄得乾巴巴的才做愛，龜頭過份磨擦，同樣地這種乾涸程度也會使她的陰道磨損。作為她的伴侶，閣下看來需要提提她，於獲取性快感之餘，亦要顧及性健康，避免陰部受感染而患上婦科炎症。建議閣下真誠說出實情和心聲，向女朋友提出使用安全套，免得陰莖表皮磨損，也能保護雙方。

李偉儀