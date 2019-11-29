【營事檔案】豆腐馬蹄紫菜湯 滾湯之選

市人生活忙碌，沒有太多時間煲湯。今次跟大家分享一個既方便快捷，又營養價值豐富的滾湯食譜——豆腐馬蹄紫菜湯，適合四季飲用。

【豆腐含優質蛋白質】

豆腐營養豐富，含有優質的蛋白質，能夠提供身體所需的必需胺基酸，有助維持身體機能，並促進體內細胞的修補和更新。豆腐亦含有豐富的維他命B，能夠維持人體新陳代謝正常，可保持皮膚、頭髮及指甲的健康，有助維持身心健康。豆腐中含有大豆異黃酮，結構與女性賀爾蒙雌激素相近，能夠維持皮膚健康及紓緩更年期的不適。另外，因硬豆腐在製作過程上加入了食用石灰粉，因此其鈣質含量比軟豆腐高，每100克含320毫克鈣質，有助維持骨骼及牙齒健康。

【菜式營養夠均衡】

馬蹄口感爽脆，帶有甜味，並含有豐富的鉀質，每100克含584毫克鉀質，有助去水腫及穩定血壓，但血壓低及腎病患者需注意食用分量。乾紫菜含有豐富膳食纖維，每100克便有21.6毫克膳食纖維，能夠增加飽肚感，更可促進腸道蠕動，有預防便秘的作用。乾紫菜亦含有其他豐富的營養素，包括胡蘿蔔素、鈣、鐵、鎂、碘、葉酸等。一道簡單的湯品，加入粉絲，便可以成為一道營養全面和均衡的菜式，為我們提供碳水化合物、蛋白質和纖維三大元素。

【豆腐馬蹄紫菜湯】

材料：

硬豆腐 半磚

馬蹄 6粒

乾紫菜 半塊

乾粉絲 1扎

薑 2片

水 4杯（1,000毫升）

調味料：

鹽 少許

做法：

1.用水浸透粉絲，並瀝乾水分，備用。

2.捏碎紫菜，馬蹄去皮，硬豆腐切粒，備用。

3.準備一個鍋，加入水、硬豆腐、馬蹄及薑片，中火煮10分鐘。

4.加入粉絲再煮2分鐘，最後加入紫菜和鹽即成。