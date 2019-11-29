Colourmix卡萊美 聖誕優惠必入手
2019年11月29日 09:15
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Colourmix 2019聖誕優惠進行得如火如荼，人氣產品繼續瘋狂勁減，今個冬天化身為Festive Beauty!
【特約報道】Colourmix卡萊美2019聖誕美肌優惠啱啱完咗第一輪，反應好熱烈呀!一於唔好俾佢停，緊接住嘅第二輪，繼續有多款名牌星品以低價上陣，包括Givenchy、Clarins、Lancome、Sulwhasoo 等等，優惠價仲低至25折! 咁抵，等我買定聖誕禮物送俾sisters同姨媽姑姐先! 而家上全新Colourmix e-Shop，仲有迎新大禮等你攞走，頭500名會員首次購物，即送韓國國民品牌THEFACESHOP清新捲翹睫毛膏1件(價值$90)*，全單仲即減$50*。Like埋Colourmix 卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠啦!
CLARINS 基本護膚套裝(溫和/平衡) 400ml 2件裝
建議價 $750/件
熱賣價 $280/件【38折】
GIVENCHY 4G幻彩蜜粉旅行裝 (#1 Mousseline Pastel) 8.5g
建議價 $320
熱賣價 $220【69折】
LANCOME 舒緩抗壓保濕日夜霜套裝 2件裝
建議價 $940
熱賣價 $640【69折】
SULWHASOO 順行潔顔泡沫EX 200ml
建議價 $230
熱賣價 $158【69折】
NUXE 蜂蜜全效溫和潔膚啫喱 400ml
建議價 $320
熱賣價 $78【25折】
COREANA PREMIUM活細胞能量再生基底精華套裝 II 4件裝
建議價 $1,000
熱賣價 $450【45折】
SANSIM 百年參精華蝸牛霜套組 4件裝
建議價 $1,000/件
熱賣價 $700/2件【35折】
優惠期: 29/11/2019-12/12/2019
地點: 卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com
卡萊美facebook: Colourmix卡萊美
*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。
*優惠貨品數量有限，售完即止。