Colourmix卡萊美 聖誕優惠必入手

【特約報道】Colourmix卡萊美2019聖誕美肌優惠啱啱完咗第一輪，反應好熱烈呀!一於唔好俾佢停，緊接住嘅第二輪，繼續有多款名牌星品以低價上陣，包括Givenchy、Clarins、Lancome、Sulwhasoo 等等，優惠價仲低至25折! 咁抵，等我買定聖誕禮物送俾sisters同姨媽姑姐先! 而家上全新Colourmix e-Shop，仲有迎新大禮等你攞走，頭500名會員首次購物，即送韓國國民品牌THEFACESHOP清新捲翹睫毛膏1件(價值$90)*，全單仲即減$50*。Like埋Colourmix 卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠啦!

CLARINS 基本護膚套裝(溫和/平衡) 400ml 2件裝

建議價 $750/件

熱賣價 $280/件【38折】

GIVENCHY 4G幻彩蜜粉旅行裝 (#1 Mousseline Pastel) 8.5g

建議價 $320

熱賣價 $220【69折】

LANCOME 舒緩抗壓保濕日夜霜套裝 2件裝

建議價 $940

熱賣價 $640【69折】

SULWHASOO 順行潔顔泡沫EX 200ml

建議價 $230

熱賣價 $158【69折】

NUXE 蜂蜜全效溫和潔膚啫喱 400ml

建議價 $320

熱賣價 $78【25折】

COREANA PREMIUM活細胞能量再生基底精華套裝 II 4件裝

建議價 $1,000

熱賣價 $450【45折】

SANSIM 百年參精華蝸牛霜套組 4件裝

建議價 $1,000/件

熱賣價 $700/2件【35折】

優惠期: 29/11/2019-12/12/2019

地點: 卡萊美全線港澳門市

卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com

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*優惠貨品數量有限，售完即止。