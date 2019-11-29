一田購物優惠日　連減6日限定2折貨品震撼登場

【特約報道】半年一度的一田購物優惠日開鑼！日式超市一田百貨由即日起至12月2日，首度連續勁減6日兼提早1小時開店，在全港分店及8個特別展場同步2折勁減，北角新店首度加入發售部分勁減食品，以方便顧客搶購心水筍貨。香港物價指數高，想以至抵價去保持生活質素，一田購物優惠日就是一個入貨好機會。今次優惠日抵買貨品多不勝數，包括精選食品、家品、嬰兒用品、美妝護膚品、以至冬日必買保暖衣物電器等，過萬款筍貨2折起發售。精明消費者定必鎖定「1折震撼區」、「2折起電視區」及「29周年激筍貨」，當中1折貨品多達6,500件，今次更新增多款名牌廚具，勢必成為瘋搶目標！

購物優惠日早前（27日）正式開始，東網記者日前率先去到荃灣分店，在早上9點正式開賣前，門外已大排長龍，市民紛紛以平價買得心頭好。其中，郭女士便花逾千元購物，當中主打各類床品，「仲會睇吓超市貨品，例如啲魚同帶子等。」李先生則以約2000元，購買各類超市貨品，包括拌麵、急凍食品等，「之後都會睇吓玩具、家品同喼。」

「27折起平買4K SHARP電視機」

香港隨即進入全面數碼廣播的年代，多部高清靚聲電視2折起發售。全港獨家優惠，電視迷必搶HK$7,999 SHARP 70" 4K SMART TV，勁減HK$20,991，而TCL 28” HD Smart iDTV亦只售HK$359，每店限量發售，用來打機、睇戲、煲劇都足以滿足大家，是時候趁低價入手。

「逾300款22折起美白補濕護膚套裝」

美妝護膚品絕對是女士應對入冬及派對的重點掃貨目標！一田特別搜羅40個國際知名美肌品牌、大曬超過300款低至22折的彩妝護膚套裝，同時新駐品牌雪花秀亦首次加入優惠日戰團。冬日保濕必搶推介：HK$390 1套8件「LANEIGE皇牌補濕睡眠面膜組合」、HK$550「Shiseido升級版Ultimune紅妍肌活眼部精華組合」等。另外，聖誕Party Queen必入手HK$270原價HK$734的「Benefit迷人大眼亮肌美妝組合」及HK$280 VDL貝殼亮彩底妝組合。同場更有多款一田29周年激筍美妝組合平售HK$299，勁慳！

「獨家Character萌物23折起」

每次優惠日，獨家萌爆Character都可以吸引大家眼球！優惠日集合超過30大人氣Character床品、旅行喼、家居服和精品，低至23折起筍價發售。搶閘即推人氣迪士尼動畫電影Frozen II的Elsa床品和玩具，更有首度登場的Alice in Wonderland妙妙貓及Peter Pan行李喼，加上人氣LINE Friends、Kakao Friends床品、行時尚路線的Hello Kitty行李喼，及一田獨家發售的萌萌角落生物嬰童服飾，定必俘虜大小朋友的心！

「3折起冬日火鍋派對美食 」

平買貴食新鮮食材，自家炮製暖笠笠火鍋，平過出街食！7折北海道原隻鱈場蟹、半價北海道熟帶子、HK$62 500克裝日本廣島蠔、HK$59空運紐西蘭鑽石貝/刀貝、HK$40.8威爾斯羊胸腩，平民價享受極級滋味！聖誕將至，派對必備HK$34.9法國原隻春雞、HK$99盒濟州1++韓牛煎燒肉、56折美國特選安格斯西冷牛扒、66折法國鴨肝等。當然不少得派對綠葉零食，Calbee薯條三兄弟、白之戀人朱古力餅、雷神迷你朱古力棒、燒巨型帆立貝，件件激減，通宵狂歡無難度！原箱量購上倉更可慳到盡，其中88折必搶OL新寵保健潮飲朝米水、夕米水平均每包HK$13.2，即輕易解決女生易倦、浮腫或難瘦的煩惱。

優惠日期間，用一田信用卡或恒生信用卡即日累積簽帳淨值滿指定金額，即可換領高達HK$300一田現金禮券/優惠券，送完即止，入場記得賺到盡呀！