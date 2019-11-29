FoodieCurly鬈毛妹：3D小廚師帶你吃盡海鮮

你試過3D投影用餐體驗嗎？我是頭一次，感覺好新奇！我知道、我知道，在澳門和台北都有同一3D主題的餐飲體驗，不過既然是我介紹的，當然更抵吃，不但價錢更便宜，而且食物亦更矜貴！

今次參加的是台南晶英酒店的「小廚師馬可波羅東遊記」，走進漆黑的餐廳，嶄新的3D投影技術會在餐桌上映射出只有5cm高的小廚師，他邊為我們翻書走過歐亞大陸，邊一同找尋食材、靈感，每一幕之間，餐廳會因應主題端出美食。

第一幕是「航向大海」，故事一開始，小廚師講述自己在法國馬賽的餐廳生意滑落，他決定來一趟旅行找尋靈感，坐着小船去到地中海，卻遇上驚濤駭浪⋯⋯當我看到緊張萬分之際，餐廳先送上第一道菜，以「小廚師專屬書盒」盛着幾款前菜，包括涼拌海藻、烤乾貝、黑魚子醬、澎湖石鮔 (鱆魚)，最特別的還有牡蠣晶球，以高湯製成水晶球的模樣，包着一隻熟蠔。

第二幕「神秘阿拉伯」，小廚師終於上岸來到阿拉伯，他走進市集中尋找食材，這時端上了第二道菜「香料牛小排」，將無骨牛小排以低溫烹調再烤焗，肉質軟嫰，伴碟是鷹嘴豆泥，果真有點中東風情呢！

第三幕「印度市集」，小廚師乘着小鳥穿越沙漠，來到印度，想不到來的竟然是「鮑魚海藻湯」，鮑魚以高湯清蒸過後，加入澎湖海藻及昆布等，最後加入柴魚湯底，十分鮮味！

第四幕來到「喜馬拉雅之巔」，這是「荔枝香草雪酪」，讓大家清一清舌頭，迎接下一幕重頭戲！

第五幕「繁華國度」，小廚師來到了中國，卻遇上了巨龍狙擊！這時主菜「波士頓活龍蝦排」出場了，以低溫水煮的波士頓活龍蝦鮮味彈牙，而且全部去殻拆肉，吃起來非常方便，要給十個讚！經過一輪探秘，小廚師終於回到法國，以創新手法重新出發，餐廳其門如市，此亦是最後一幕「大展身手」，甜品「弗雷多努軋」是將蜂蜜與糖融化後與蛋白一起打發，加入果乾後加入奶油冷凍成形，口感極像雪糕，冰凍軟滑，是個完美的句號！

台南晶英酒店

地址：700台南市中西區和意路1號

小廚師「馬可波羅東遊記」

價錢：6道菜，午、晚餐同價NT$1,980

時間：午餐12:30開席，晚餐19:00開席

鳴謝：台灣觀光局、晶華集團、台灣租借WiFi