征選遊：直擊熱剌　英超倫敦最新最大球場

如果你是英超球迷，最近的大新聞莫過於熱刺換上重量級領隊摩連奴上任吧！他接手後球隊表現及成績也明顯有所改善，當堂激起了一股衝動，親身前往北倫敦，走訪球隊在今年4月才啟用、花費了10億英鎊（ 約HK$100億） 興建的主場托定咸熱刺球場（Tottenham Hotspur Stadium），見識擁有多達62,062個座位，被喻為現時「英格蘭第一球場」有幾巴閉，並順道到歐洲最大球會專門店買紀念品，爽呀！

球場導賞 飽覽全貌

對於資深球迷，提起熱刺主場自然會想起自1899 年已經啟用的白鹿徑球場（White Hart Lane），不過隨着球會吸客能力愈來愈高，遂於2015 年着手在白鹿徑的舊址興建全倫敦最大的英超球場托定咸熱刺球場，並在今年4 月正式啟用。身為球迷，當然想入場看球賽，但碰巧到訪的日子沒有賽事的話，也可以參加歷時約90 分鐘的球場導賞團去見識一番。踏進北翼9 層高、南翼5 層高的新場館，會發現外牆採用全落地玻璃，入口處兩邊更有超大的LED 屏幕，感覺十分現代化。除了一般的觀眾席，球會劃分了多個豪華觀賞區，而參觀的第一站，是乘升降機至9 樓頂層的Sky Lounge，該處可高空飽覽球場全貌，給大家對球場的規模有多一點概念，亦可較近距離觀賞球場頂端豎立的金黃色銅像會徽The Cockerel。據知現時球場正建築一條40 米高的天空步道Sky Walk，讓球迷開場前可登上俯瞰球場及周邊環境，有望明年可以使用。

踩入球場 遊更衣室

接下來參觀的是採用法國名字的餐廳The Loge，球迷可在這裏享用Fine Dining，兼設有獨立廂房，配合紫色的梳化和銀白色的陳設，奢華指數爆燈，而餐廳外則備有真皮梳化，是舒舒服服觀賞球賽的理想位置。

想貼地一點則首選The Tunnel Club，它配有多部直播電視，可同時掌握多場球場資訊，而且位於球員出場通道旁，可從落地玻璃窗看着他們出場，現場感十足！導賞團更會帶大家親身踏足球場，用球員視角欣賞球場之餘，更可坐在球員及領隊席過過癮，當高呼「Come on Hotspur」等口號時，會發現有超大回音，可以想像齊齊呼叫時的震撼效果。

導賞團另一重點當然是球員更衣室，該處同樣以紫和白為主調，並掛上不同號碼的球員出場球衣，大家可和心愛的球員波衫合照，或是扮演摩連奴與球員訓話也不錯呢！球場同時設有堪稱全歐洲最大的球會零售店，一大特色是設有超大屏幕，播放荷杜、奇連士文、真路拿和京治等傳奇球員的精彩片段。而店的二樓正籌備開設球會博物館，希望明年可以完工讓人參觀喇。

Tottenham Hotspur Stadium

地址：782 High Rd, Tottenham, London

營業時間：導賞團10:00am~4:00pm

收費：導賞團成人￡30（約HK$300）