底妝技巧、隱藏功效 一次過Get！

好的底妝是化妝的第一步，如果不貼服就會影響整個妝容的觀感，太厚重又不自然。近年愈來愈流行裸妝、素顏妝等輕薄貼服底妝，但化這類底妝時又應注意甚麼技巧？除了打個靚底，塑造好氣色等作用外，底妝還有甚麼神奇功效？現在馬上為大家拆解！

1.補濕防卡粉

肌膚是否水潤，絕對會影響底妝的貼服度。所以妝前補濕不能馬虎，化妝水、精華、面霜統統要塗一遍。護膚後千萬不要急着上妝，要讓肌膚充分吸收後才開始上妝，如果還有殘留液建議也先把它擦掉再上妝，此舉可同時避免粉底跟護膚品混合導致結塊。

常聽說化妝前敷面膜可讓妝容更貼服，但其實也有機會出現反效果，對肌膚造成傷害。因為敷面膜後的短瞬間，皮膚角質層水分雖然增加，對外來物也會更吸收，但同時亦會變得脆弱。如果隨後吸收的是優質護膚品，對皮膚當然有裨益，但若然吸收的是化妝品的化學成分，對皮膚就分分鐘做造成傷害。

2.混合精華液更水潤

如果天氣太過乾燥或者本身所用的粉底偏乾的話，不妨在粉底中加一點補濕精華液，以1：1的比例混合，讓它更好推開之餘，更有助打造更水潤和輕薄的底妝。

3.善用工具更省力

上底妝的工具可以選擇海綿或粉底刷，前者又有分普通海綿和美妝蛋，都是以輕拍、輕點、輕壓的方式上妝。美妝蛋要挑選少吃粉的，泡水會發大的，使用方法是把它泡濕後，用紙巾印乾一點，留下一點水分後使用。這樣做會令底妝更貼合皮膚表面，亦會更自然和有光澤，甚至還會減少底妝品的使用量。

用粉底掃上底妝時，想增加妝效的透亮感？方法很簡單，只要從臉中央向外塗粉底液便可以。無論是用美妝蛋或粉底掃，都謹記以「小量多次」的方式補上去，最重要的是保持清潔，至少一周清洗一次工具，坊間那些專門清潔化妝工具的產品，都是必備。

4.按妝效揀定妝產品

市面上的定妝產品大概分粉餅、碎粉和蜜粉三種，想要有遮瑕功效的可以用粉餅，但妝感就會更厚一些。純綷想定妝，令底妝帶點光澤的話可用碎粉。蜜粉則會有不同顏色選擇，具修容和調色作用。

5.底妝隱藏功能

前陣子網上掀起了一股粉底修容潮，不少美妝達人都在網上實試及分享心得。其中名為蛋卷IENY的Blogger更找來Model拍攝示範短片。片段中IENY教大家先用較膚色深一號的粉底塗在面部的外輪廓，然後用淺一號的粉底塗內輪廓，就能達到修容之效，令面形更小巧，輪廓更立體，方法簡單又易上手。