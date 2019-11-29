三界五行：豆中上品　美味有益

五豆之中，以眉豆最清潤。眉豆不寒涼不燥熱，春夏秋冬，男女老少，都適宜食用，眉豆的食用方法非常廣泛，煲湯、煲粥、煮飯、造糕點，悉隨尊便。

潮流興食五穀雜糧飯，有人把喜歡吃的豆類加在飯中，不但美味可口，營養豐富，而且豆類的升糖指數比大米低，對於血糖偏高者，是很好的選擇。眉豆在豆類之中，較容易飽肚，但又不會造成飽滯，在饑荒之年，粗米煲眉豆粥，拯救了不少生命，很多「餓腫腳」的人食了眉豆，就等於食了補品，全身浮腫的現象都得到改善，這是因為眉豆含有豐富的維他命、蛋白質及卵磷脂，尤其是維他命B1的含量，更是眾豆之冠。

眉豆古名白飯豆，也有人因為它白中透紅，豆胚有黑色，有點像美人粉臉與眉，所以稱之為娥眉豆或美豆，南方人簡單直接稱它為眉豆，北方人則稱它為廣東眉豆。姑勿論叫甚麼豆，李時珍在《本草綱目》稱它為「豆中之上品」，味甘，性微溫，氣清香，健脾，止消渴、補腎、生精髓、和五臟、調營衞，理中益氣，對於治療脾虛惹濕、體倦乏力、水腫，有輔助治療作用，如中醫所講消渴症，就相當於糖尿病，雖然單靠眉豆不可能治愈糖尿病，卻為血糖指數高的人，帶來多一個健康飲食的選擇。

省港澳人士喜歡飲「老火湯」，既可以在各式湯水中加眉豆，也可以讓眉豆當主角。（明續）

方向宇