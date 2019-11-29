Less is More　簡約高級品味

Minimalism簡約主義可說是近年時尚界的大流行，但這一詞其實在上世紀60年代已出現，現在卻成為了多個時尚大牌的標誌精神。簡約主義就是Less is More，愈簡單愈見不平凡，放在時裝層面上，其定義是採用簡潔利落的線條、 簡約樸素的顏色，以及沒有過分的修飾來打造出精美的設計，對於時尚界是最高級的審美，是品味的表現，是永不過時的潮流。

曾經在Phoebe Philo設計團隊中工作過的Daniel Lee，簡約時尚絕對是他的強項，過檔BOTTEGA VENETA出任創意總監後也將這風格帶到品牌。與以往的優雅形象相比，Daniel Lee的新作明顯更具時代感。工藝向來是 BV強調的核心，Daniel Lee將精緻的細節、高貴的材質和鮮明的輪廓與傳統工藝結合；品牌最引以為傲的編織工藝以多元手法帶來新穎演繹，手工切割的皮革小塊相互緊扣組成高質感的大褸和半截裙，體現品牌超凡技藝。此外亦運用了光澤感面料配合Quilted處理，於剪裁利落的大衣和半截裙上營造出富立體感的方格，前衞富未來感。除了硬朗的線條輪廓，展現女性身段的簡約針織亦加入撞色、鏤空和穿搭等獨特細節，為服飾注入層次感；三角形金屬扣及鎖鏈裝飾，令簡約的設計更顯不平凡。