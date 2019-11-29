飲食嘗識：核桃酥同花生餅點樣分

中式唐餅之中，鬆化香口的核桃酥，絕對稱得上是經典代表，除至今仍然是好有意頭的嫁女餅外，亦是傳統餅店的手工製品，識得用古法炮製的經驗老師傅，可謂愈來愈少。與核桃酥一樣，脆卜卜的花生餅亦是傳統唐餅之一，口感雖然不及核桃酥般鬆化，但就沾上炒香了的花生，吃起來又脆又有花生香。

但原來好多人都會將核桃酥和花生餅混淆，甚至講不出兩者的分別。今日就請來西營盤一間有30年歷史的餅店負責人孫太，講解一下到底核桃酥和花生餅有何不同。孫太表示，核桃酥和花生餅都是傳統的唐餅，兩樣餅看起來非常相似，但做法就不同。核桃酥及花生餅的原材料其實差不多，主要是麵粉、豬油、沙糖及雞蛋，但由於兩者的口感各異，因此所需的分量亦有不同。以同等分量的麵粉為例，核桃酥所需的豬油會比較多，令其吃起來更加香酥。至於做花生餅的材料，沙糖及雞蛋的分量就會重手一點，吃起來自然更加香脆。

此外，核桃酥及花生餅在做法上，兩者亦好不同。首先混合豬油、沙糖、麵粉及雞蛋等材料，搓成麵糰後，為了讓核桃酥的賣相更加吸引，通常都會在搓製核桃酥的麵糰時，加入少許食用色粉。而花生餅由於會沾上大量花生，因此毋須加入食用色粉。孫太續指，核桃酥的做法，就是做好麵糰後會戳個洞然後掃蛋漿兩次，才放核桃再入爐。而花生餅就搓圓沾上花生，沾上花生就可以入爐焗，大約放入焗爐焗約20分鐘，就吃到新鮮出爐的花生餅及核桃酥。