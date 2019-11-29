高級珠寶　探索天空宇宙

以天空宇宙為靈感的珠寶首飾多不勝數，設計多是以流星、太陽或月亮等圖案直接變成不同的珠寶造型。Chaumet則以其一貫藝術手法將太空這主題引伸出無限的想像力，設計出今年度的大型高級珠寶系列「Les Ciels de Chaumet天穹皓境」。這高級珠寶系列中天空可說是全無邊際，有着無限的想像空間，天空中的閃電、太陽、星星及飛鳥等均化身成各式各樣名貴珠寶首飾。

全個系列分為四大主題，Les Caprices du Ciel篇章捕捉了那些充滿魔力的瞬間，展現出雲朵的細膩與閃電的力量；而Les Couleurs du Ciel篇章凸顯了七彩陽光與具有微妙差異的夜色；Les Fulgurances du Ciel篇章喚想起浩瀚而美麗的星空；Les Habitants du Ciel篇章中描繪的珍稀鳥類，為品牌於自然世界注入優雅的身影和飛翔的力量。

【風雲變化的一剎】

Les Caprices du Ciel是系列中最具藝術色彩的一組設計，此系列捕捉風雲變幻的景觀，其中一條分量十足的Lueurs d'Orage頸鏈，運用多種色彩寶石呈現出被風暴席捲過的天空景象。頸鏈中央鑲嵌了一顆重達37.68卡的帝王吐柏斯石，閃耀着華貴的光芒。Les Couleurs du Ciel以黃鑽、如火燄般的艷麗橙紅色石榴石向天體之王「太陽」作出致敬，包括Soleil De Gloreux及Soleil de Feu套飾珠寶。Les Fulgurances du Ciel則從夜空中出發，以鑽石帶出流星閃爍的光芒，同時亦運用黑色蛋白石營造出宇宙神秘的感覺。天空上的飛鳥則現身於Les Habitants du Ciel主題珠寶中，鑽石、粉色藍寶石及黃色藍寶石經過巧妙搭配，將禽鳥的優美舞姿映襯得更加生動迷人。

模特兒：Laura D（Model One）

化妝及髮型：Rebecca Ng