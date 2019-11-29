生活夜校：健骨要在進食時

隨着年齡的增長，骨質的勞損在所難免，我們可以做的是在好好的保護它的同時想辦法令它更為強壯。都市人工作繁忙，有時侯連休息的時間都不夠，想抽空來做鍛鍊可能會比較困難，那又有沒有甚麼在日常當中就可以做的健骨活動呢？

最簡單也是最容易做到的是從飲食下手，一日三餐總會有機會的。老人家會說以形補形，那吃骨頭有用嗎？答案也不完全錯誤，骨頭本身呢是沒有作用的，而且也吃不進肚子裏，真正有用的是骨頭裏的骨髓，骨髓的主要功效是生成各個細胞裏的幹細胞，幫助人體新細胞的誕生，簡單來說就是促進血液循環。人的氣血好也是有助強健筋骨的，加上骨髓中有大量磷酸鈣、骨膠原、骨黏蛋白，這些都是可以健骨的營養。

要注意的是，骨髓的脂肪含量很高，不適宜食用太多，那還有沒有其他食物可以做到強健筋骨的功效呢，答案當然是有的。菌類食物、無花果和三文魚都有健骨的功效，菌類食物含有豐富的硒，硒同樣可以推動骨髓的造血功能。而無花果就含有很豐富的鈣，5個中等大小的無花果大约含有90毫克的鈣，還有其他强健骨骼的營養素，比如鎂和鉀。無花果乾也同樣可以，半杯的無花果乾就含有120毫克的鈣。最後，三文魚同樣也有很高的營養，一塊85克的三文魚就含有183毫克的鈣，還有成人日常所需的维生素D含量，一舉兩得。

健骨如果從飲食先下手，大家可以做到嗎？當然只依靠飲食是不夠的，而且也需要均衡的飲食，凡事過量就會有反效果。你還知道更多能健骨的食物嗎？我們一起踏出養生的第一步，食得更強壯吧。