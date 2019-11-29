【美女饕廚】鐵板燒篇：廚藝表演

今次介紹的是位於荔枝角的一間鐵板燒小店，餐廳設計簡潔得體，抽風很好，完全沒有煙霧瀰漫的感覺；入到去分成兩邊，一邊是吃刺身壽司，另一邊吃鐵板燒。由於是全家出動，由小朋友決定，阿仔阿女選了鐵板燒。

我哋一家人坐在板前，坐下不久店員便送上熱茶，在用餐途中也不時添加，服務相當貼心。食物方面望落非常多元化，有不少套餐或單點供選擇，我們柯打了套餐，貪樣樣都有。

首先來的是帶子，用新鮮的，燒到外面微焦，外脆內嫩配上紫菜汁來提升鮮味，用料簡單卻煮出清新鮮甜味道。之後是燒銀鱈魚，廚師先將銀鱈魚稍稍煎一下兩邊，然後起出魚皮分開來煎，魚肉煎到金黃色，逼出魚油再被魚肉吸回，魚皮脆到好似薯片，兩個小朋友話好好食。接着是大虎蝦，非常巨型，大隻好厚肉，廚師好貼心地將蝦身的肉起出，用蝦頭膏調製成汁，食落爽口彈牙之餘，肉質亦很鮮嫩。

吃完一輪海鮮後便到肉類，薄薄一片牛肉，廚師把它放在鐵板上，三兩下底面反覆輕燒，加入蒜片及葱煎熟，牛肉軟腍又入味。最後是炒飯和炒菜，炒飯很精彩，廚師手藝精湛，將白飯倒在鐵板上，燒到飯粒跳起舞來就加入蒜頭、洋葱、蛋和葱花，之後不停大力拌炒，炒得色澤均勻，飯粒仲粒粒分明，香口而不油膩，非常吸引。至於炒野菜，火候及時間都控制得剛剛好，野菜吸收了之前在鐵板上煮過的精華味道，惹味多汁，非常美味。

最滿足是，可以藉由一餐飯享受家庭樂之餘，亦喜見阿仔阿女能與廚師全程交流，又可以同時欣賞廚藝表演，過了一個簡單又開心的晚上。

饕廚貼士：炒飯小秘技

我覺得最好用隔夜飯來炒，忌油溫太高，鑊燒熱，保持在攝氏80度左右便可轉細火落冷飯，炒的時候要用切割的方式鬆開飯粒，避免按壓，這樣不會令飯粒黏著鑊底而且能炒出粒粒分明添！

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）