大牌聯乘　iPhone變裝

買咗新iPhone，首要梗係要添置機殼保護愛機。如果想搵款有特色的機殼，品牌Case-mate與相機老牌Kodak及美國Lifestyle品牌Rifle Paper Co聯乘的一系列配件應該係好選擇。Kodak系列分iPhone 11機殼及Apple Watch錶帶，機殼有三款，其中兩款Kodak經典菲林Kodachrome II及Kodachrome Super 8作為設計主題。值得一提是，機殼雖然採用塑膠物料，但就支援10呎跌落保護。而Apple Watch錶帶則有兩款，以Ektachrome Blue及Kodachrome 40為主題。

至於Rifle Paper Co則有只有機殼，均印上品牌招牌的花卉圖案，外觀非常繽紛，相信會受女士歡迎。與Kodak系列一樣，機殼一樣支援10呎跌落保護，保護性充足。

同場Case-mate亦推出基本系列，當中比較特別就有超閃的Twinkle Stardust、水彩混色的TOUGH WATERCOLOR及將珍珠母加入機殼的KARAT PEARL。另有多色Hook Ups AirPods保護套及耳機帶套裝，包括透明閃粉紅、粉紅、淺藍等；而Apple Watch錶帶就有玫瑰金鋼帶LINKED BAND以及黑、啡兩色真皮錶帶兩款。