昔日放送：日本長青樹　由昭和奮戰到今天的運動員（下）

昨天跟大家介紹了三位長青的球類運動員，今天再介紹三位非球類運動員，這三位香港人或許不太認識，但其實在不少日本人心目中，都達到傳奇級的地位！

葛西紀明

運動項目：跳台滑雪

出生年份：1972年

出道年份：1989年

在日本被稱為Legend的葛西紀明，是一名跳台滑雪運動員，生於1972年，從小就開始練習跳台滑雪，1989年世界盃賽中葛西紀明首次亮相，1992年首次參加冬奧會，1994年在冬奧會四人團體賽贏得銀牌。在去年在平昌舉行的冬季奧運會，他連續第8次參賽，為冬奧史上第一人。

法華津寬

運動項目：馬術

出生年份：1941年

出道年份：1953年

絕對是日本馬術界的傳奇人物，法華津寬於戰前出生於日本東京都的一個精英家庭，父親做過外交官及日本外務省調查局局長，他本人則先後於私立武藏高等學校、慶應義塾大學接受教育，畢業於美國杜克大學。曾參加1964年夏季奧林匹克運動會馬術比賽，於2008年，以67歲高齡參加在香港舉行的北京奧運會馬術比賽盛裝舞步項目，到了2012年，他又以71歲高齡參加倫敦奧運會馬術比賽個人盛裝舞步項目，成為該屆奧運最年老的選手，但他仍打算參與明年舉行的東京奧運會。

武豊

運動項目：賽馬

出生年份：1969年

出道年份：1987年

日本首席騎師，日本國民稱他為天才騎手武豐，亦是日本中央競馬會現時贏出頭馬最多的騎師，從騎迄今在日本及海外勝出超過四千場頭馬。除了在日本，武豐在世界各地如法國、英國、阿聯、香港、韓國等地亦勝出不少重要賽事。

1988年11月6日，年僅19歲的武豊策騎Super Creek勝出菊花賞，是他生涯首次勝出G1賽事，而在上月於京都競馬場舉行的三歲牡馬三冠大賽最終戰菊花賞(草地3000米)，武豊策騎World Premiere勝出，不但是武豊第五次勝出菊花賞，亦令他成為歷史上首位能夠在三個年號「昭和」、「平成」、「令和」勝出G1的騎師。