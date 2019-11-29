「紅翼」旗艦店開催　鬼罕「白靴」限量登場

近年潮流界受盡Dad Shoes摧殘洗禮，笨重臃腫的設計成為波鞋主流，但可幸每逢踏入秋冬，潮人又例必將注意力放番喺Worker Boots呢個永恒不死男裝單品之上，不論你係復古造型支持者，定熱愛追捧美式工裝風格，一對見得人、拜得神的美式工靴都絕對唔可以無。當中好似WHITE'S（1853年）、WESCO（1918年）、RED WING（1905年）、CHIPPEWA（1901年）及Thorogood（1892年），統統都係擁有過百年歷史的美國經典工靴品牌，而當中論人氣最高的一定係RED WING，千禧年起被木村拓哉頻繁着用令品牌名字從美洲傳遍亞洲，自始成為潮男入手美式工靴的首選品牌。近日RED WING正式落戶尖沙咀開設首間旗艦店，帶來限定靴款8871及首次引進本地的Irish Setter系列，加埋仲有兩對潮流教父藤原浩操刀的fragment design x RED WING聯名靴款於12月登場，今季呢對「紅翼」一定要睇實！

1905年於明尼蘇達州創立的RED WING，初立之時正正是美國工業年代，好多人口都是從事伐木、挖礦及興建鐵路等勞動工作，品牌所位處的美國中西部更被森林及礦場包圍，因此周邊聚集了相當多工人及獵人，所以對一雙耐用及保護性強的工靴有極大需求，RED WING就是在如此得天獨厚的營商環境下誕生。1986年，RED WING更將擁有過百年歷史（1872年創立）的皮革大廠S.B. Foot Tanning Company收歸旗下，配合上乘Goodyear Welt鞋底縫製技術，憑着嚴謹品質令品牌於90年代急速冒起，之後到千禧年被木村拓哉及NIGO着用後，更將RED WING從藍領工人着用的工靴搖身一變成為潮流界人人追捧的人氣靴款。

為了慶祝香港旗艦店開幕，RED WING除了帶來多款「方頭」Moc Toe系列及「圓頭」Round Toe系列靴款之外，品牌更特別發售一款旗艦店限定8871型號皮靴，靴款採用全白色皮革襯上黑色包邊設計，看似簡約的外觀其實製作過程相當繁複，因為縫合過程容易令皮革染上其他顏色，要保持全白色調及控制損耗都有一定難度（2016年推出的CONCEPTS x RED WING白色靴款亦只限量150對），呢對咁特別的「白色紅翼」只有極少量於旗艦店發售。

與此同時，新店亦首度引入了Irish Setter系列及Iron Ranger系列，前者是品牌於50年代開始推出的高級系列，靴款採用上最高品質的油蠟皮打造，皮革色調、獵犬標誌及鞋盒外觀都完整復刻；後者當年則是針對礦工而設，參考了軍靴設計在鞋頭改用上雙層皮革縫合，加強鞋頭堅硬度同時亦比起鋼頭更為輕盈，足以抵抗礦石及機械磨損，其修長靴形設計更容易配襯到不同時裝造型當中。