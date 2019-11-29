男士深夜：今期咁開心　真係要感恩

【靚人靚景：大和田南那 夏威夷寫真賀生辰】

大和田南那青春可人，擁有一副天真可愛嘅甜美童顏，好似磯山沙也加初出道時咁討人歡喜，同時身材一樣咁有睇頭，擁有一對飽滿天然F奶，亦因為咁被稱為「第二代磯山沙也加」。

【決性11點：美少女持槍 帥氣又可愛】

早前HOBBY MAX推出了Zas M21白棋皇后版的模型，為了宣傳找來人氣Coser「拼音音_OwO」來演繹，她樣子可愛甜美，身材修長充滿二次元風格，由她來演繹拿着步槍站的Zas M21白棋皇后，簡直完美地將帥氣與可愛融為一體。

【靚人靚景：櫻羽和佳遊宮古 展現極上透明感】

AV女優櫻羽和佳擁有清新又標致嘅俏麗面孔，身材婀娜多姿且肌膚透明感十足，而佢出道時引起哄動嘅原因，包括以「一本限定」方式演出，即係只會拍一部作品。不過，和佳推出完一部AV之後，好快就打破「一本限定」原則而回歸AV界。

【決性11點：好有分量！胖胖協會出寫真集】

老套啲都要講句「鹹魚青菜，各有所愛」，若然鍾情身形豐滿女性嘅話，以下呢件事就要睇睇。日本有個名為「日本胖胖協會」（日本ぽっちゃり協会），最近喺日本眾籌網站Campfire為首本寫真集搞眾籌……

【決性11點：透視女僕服玩眾籌】

早前報道過唔少日本女性最愛女僕服Cosplay啪啪啪嘅調查，而事實上女僕服對唔少日本男士同樣有極大嘅魔力。既然女僕服咁多人鍾意，難怪家陣有套超性感嘅透視女僕服喺日本網上搞眾籌。

【決性11點：巨乳女劍士 日未出鞘已夠殺】

近期「鬼滅之刃」在Cosplay界可以說紅到一個程度，若然你未演繹過書中任何一個角色，簡直不配稱為Coser，如果身材一般的，會演繹斯文可愛的竈門禰豆子或栗花落香奈乎……

【決性11點：賀年卡拍賣價 力壓結衣BB嘅係……】

今年21歲嘅河合明日菜上年出道以來，演出愈來愈精彩同投入，而佢本身亦係質素優秀，白嫩嘅肌膚加上健美身段，仲要擁有一對水嫩雪白嘅水滴型H CUP天然「神乳」，實在係廣大AV迷夢寐以求嘅爆乳佳人。