香港估估吓：港漫都有反制措施……應該係武功至啱！

最近美國總統簽署《香港人權及民主法案》，中國方面隨即表示會有反制措施，至於反制措施為何即未有進一步透露。提到反制手段，喺經典港漫《龍虎門》當中亦有一種用以反擊敵人嘅絕世武功，此功名為「霹靂禪震」！

霹靂禪震為一門震敵反擊嘅護體氣功，敵力施襲力量愈大，所受到嘅反震力亦愈大。霹靂禪震雖然同金鐘罩都係屬於護體氣功，但係金鐘罩則多數用以硬擋，而霹靂禪震則可以抵擋攻擊之餘亦可以同時將敵人攻擊反彈，可以話係攻守兼備。《龍虎門》當中嘅正派角色南宮戒(戒仔)就經常以霹靂禪震將天下無敵老祖宗硬生生震退。後來，原來反震效人嘅霹靂禪震漸漸變成可以用作主動攻擊嘅武功。

提到霹靂禪震，就一定要講吓呢門武功嘅主要使用者戒仔。戒仔為日本東照宮普陀法王私生子，自少就喺東照宮成長，同時學習佛法及武功，其性格溫和謙厚，亦懷有俠義心腸，故與正義之師龍虎群英嘅個性亦不謀而合，後來戒仔更成為龍虎群英當中其中一位長期戰將，並多次喺危急關頭挺身而出保護眾多成員。