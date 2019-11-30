【玄之又玄】好老婆有樣睇　4大面相特徵

能旺夫益子的「多功能老婆」，原來有樣睇，信不信由你！（互聯網）

打掃、洗衫、買餸、煮飯……仲要做埋補習Miss，能發揮多項功能的好老婆，是不少男士夢寐以求！事實上，家有賢內助，男士為事業打拚時，可以無後顧之憂，自然無往而不利，而擁有以下4大面相特徵的女性，更可旺夫興家呢！

旺夫特徵1：鼻樑直挺

女子的鼻相生得好，即鼻樑挺直無痣、鼻頭鼻翼飽滿，代表頭腦靈敏有貴氣，不但嫁得好，更能蔭夫幫夫，助丈夫一臂之力，令其事業順利、財運亨通。

旺夫特徵2：兩顴高厚

女子的顴骨位置和形態生得靚，可以旺夫益子，對家庭及丈夫事業皆有幫助，而靚的定義是顴骨高度應貼近眼尾，且要被肉包住而非突出顴骨那種。

旺夫特徵3：人中清晰

人中位於鼻頭下、嘴唇上，要是生得清晰深長，即屬好命之相，夫榮子孝，不但生殖能力強，下一代多具備優良遺傳，聰明多福，成就定會高人一等。

旺夫特徵4：下巴豐滿

古語有云：「豐頷重頤，旺夫興家。」意思指下巴豐滿有肉，甚至呈雙下巴的女子，屬標準的「賢內助」，善解人意之餘，待人溫厚又識大體，絕對可令家門興旺。