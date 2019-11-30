「賽馬會智家樂計劃」　全港首個電子訊息設計比賽得獎名單出爐

【特約報道】由「賽馬會智家樂計劃」全力策動、本港首個《智溝通電子訊息設計比賽》已於9月30日圓滿結束，並於10月25日在計劃Facebook專頁公佈得獎結果。是次比賽的優勝作品分別來自公開組的《Family! Where Life Begins》、家庭組的《你愛我們嗎？》、中學組的《分享快樂》及小學組的《Mum, we love you!》，參加者發揮無限創意，利用圖畫配合簡短文字，並以嶄新的創作方式呈現對家人的心意。

「賽馬會智家樂計劃」由香港賽馬會慈善信託基金和香港大學（公共衞生學院及科創習新），聯同社福機構合作推行，透過資訊科技、大數據分析和跨界別合作，提升家庭服務的質素和效率。

是次電子訊息設計比賽一共分為四個組別，包括小學組、中學組、家庭組及公開組；參加者須根據指定創作主題（「智慧溝通」、「分享喜悅」、「讚賞」及「感恩」），設計自家製作的電子圖像，用作參賽投稿之餘，亦能發送予家人及朋友。此比賽旨在鼓勵參加者充份利用資訊科技作為日常通訊工具，以促進家人間的互動和聯繫；家人亦能夠於共同製作電子訊息時增進溝通，享受創作的樂趣，藉此機會多感謝和讚美對方。

是次比賽反應熱烈，獲得社會各界人士支持。經由主辦單位包括「賽馬會智家樂計劃」首席調查研究員、香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院社會醫學講座教授兼羅旭龢基金教授（公共衞生學）林大慶教授、「賽馬會智家樂計劃」調查研究員暨香港大學協理副校長（教學）、電機電子工程系教授郭予光教授、香港賽馬會慈善事務部主管（長者及家庭）陳載英女士，以及香港城市大學市場營銷學系吳淑慧博士，所組成的專業評審團進行評選後，最終各組別共16份作品脫穎而出。大會希望透過這次比賽，推動市民大眾積極使用網絡上各類型通訊軟件或平台與家人溝通，並多製作這類電子訊息以表達自己的心意，更有智慧地與家人加強溝通、分享生活上的樂事。大會相信「智」溝通乃大勢所趨，公眾不但可隨時隨地為家人朋友送上關懷，更能以圖文形式增添生活趣味以及鞏固家庭間的和諧幸福。

計劃首席調查研究員林大慶教授乃評審之一，他對參賽的電子訊息作品質素表示相當讚賞。他強調善用資訊科技以傳遞愛與關懷予家人至關重要，並表示：「家人之間的愛永遠都是無比珍貴，大會希望透過今次電子訊息設計比賽，讓參賽者在參賽過程中思考與家人之間的溝通方式，建立信心去使用自己設計的電子訊息表達心中所想、促進家庭幸福。」林教授亦期望在比賽結束後，市民大眾能多在日常生活中智用電子訊息向家人傳達愛意，實踐「智溝通」，讓家庭生活更快樂美滿。

香港城市大學吳淑慧博士亦為比賽評審團成員，她欣見是次比賽的參賽作品表現優秀，評選過程令她費煞思量。她指出：「參賽者透過設計電子訊息，清晰帶出了四大創作主題。經過今次比賽後，我希望大家更珍惜與家人之間的感情，並在日常生活中把得獎作品的設計意念付諸實行，與家人達致互助互愛，共建和諧家庭。」