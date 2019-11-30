地道品牌集合！氹仔舊城區聖誕市集登場啦！

即將踏入12月，大街小巷開始陸續呈現聖誕的節日氣氛，而不少地方都會推出特別的應節活動贈興，澳門也不例外，氹仔城區文化協會將與當地的酒店聯手，於12月1日至31日期間在氹仔舊城區藝術空間推出「賣 Merry X'mas！氹仔舊城區聖誕市集」。

於 2016 年成立的氹仔城區文化協會，致力透過舉辦各類型藝術及文化活動，活化氹仔舊城區。今次的市集便集結澳門文創、精品及糖果食品商戶，包括有創作特色旅遊紀念品的遊覓MEEET、炮製手工製作蠟燭製品的Serendipity Handmade、主打獨特手作飾品的Ary Accessories Macau、售賣「澳門世界文化遺產」明信片及精品的Katzen By Khaki Catia，及專營個性首飾的陸捌首飾設計工作室等多個品牌，帶來包括聖誕糖果糕餅、聖誕禮品、水療產品、文創手工精品/飾物及文具的產品銷售，給大家一個認識當地品牌魅力的機會。現場更設有其他藝文及互動體驗，包括有臉部彩繪及人像速繪， 增添不少節日氣氛。

賣Merry X'mas！氹仔舊城區聖誕市集

日期：12月1至31日

地址：氹仔木鐸街 10 號氹仔舊城區藝術空間

時間：12:00nn~8:00pm