深圳遊新體驗　休閒玩樂及科技探知應有盡有

【特約報道】大家都知香港人喜歡外遊，平時周末都想出外散散心。如果不想請假，不妨短遊深圳，可即日來回，又或小住一晚，搭高鐵轉眼14分鐘就到福田站，轉乘地鐵穿梭市內十分方便。今日的深圳，當然不只有飲喜茶食海底撈，還有適合親子的「Skyland未來科技館」，可體驗最新科技玩意，更有充滿刺激速度感的卡丁車場

【親子體驗 探索未來科技】

科技日新月異，旅遊景點也一樣，好像深圳福田區的「Skyland 未來科技館」，就是結合了現代多媒體互動技術、人工智能及VR/MR 等先端科技的新景點，為孩子帶來有趣的互動空間。佔地2,000 平方米的Skyland，主要分作兩個主題空間，第一個是「Hello Universe」，以太空為主題，透過聲光電特效等科技，建構出美輪美奐的宇宙場景；另一個空間「智Lab」，則是一個專為啟蒙創造性思維而設計的玩物空間，小朋友可透過學習活動啟發STEM 潛能。此外，館內還有其他益智好玩的項目，包括可感受重力和速度的「宇宙飛車」、或在「木工工作坊」製作DIY 玩具，又可在「CS 互動影像創意」中跟動漫人物互動，總之有趣體驗玩之不盡。

Skyland 未來科技館

地址： 深圳市福田區筍崗西路4001 號深業上城CEEC 7 樓

門票： 單人RMB188（約HK$208）

交通： 乘高鐵至深圳福田站，轉乘深圳地鐵3 號綫至蓮花村站D 出口，步行約15 分鐘即達。

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【合家歡之選 親親野生動物】

在深圳原來也可親親動物。深圳市野生動物園是個放養式野生動物園，園內有來自世界各地的奇珍異獸多達300 多種，不少更是一、二級保護動物，包括華南虎、金絲猴、東北虎及火烈鳥等，適合一家大小親子遊。園中並設有集海洋劇場、互動空間及海洋部落元素於一身的海洋天地，玩一整天也不會嫌悶。園中部分動物還可供遊客餵食，喜歡刺激的更可坐上投餵車，餵飼獅子、老虎等，絕對是另類體驗。

深圳野生動物園

地址︰深圳市南山區西麗路465 號

門票：成人RMB240（約HK$267）/兒童RMB140（約HK$156）

交通： 乘高鐵至深圳福田站，乘地鐵11 號綫至車公廟站轉乘7號綫到西麗湖站B出口直達。

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【風馳電掣 試玩卡丁車】

卡丁車（Kart）又稱高卡車（Go-Kart），是一種小型賽車，在歐美冒起的室內電動卡丁車俱樂部K1 SPEED，是全球其中一家最大、最有影響力的卡丁車競賽連鎖品牌，去年剛在深圳開設分店，場中配置了全意大利製造的電動卡丁車，可在2 秒內瞬間加速到70km/h，馬力強勁絕對能滿足追求速度的一眾車迷，由於是全中國第一家K1 SPEED，故不時都吸引到賽車好手、電影明星來玩，說不定你有機會跟他們碰上，同場較量呢！

K1 SPEED 卡丁車俱樂部

地址：深圳市海灣路19 號湄南河體育小鎮

門票： 新手套餐體驗價RMB388（約HK$431）

交通： 乘高鐵至深圳福田站，轉乘深圳地鐵2 號綫至蛇口港站，再乘坐80 路巴士前往。

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【簡約主義 無印酒店】

若分兩天慢慢玩，在深圳小住一晚會更輕鬆。港人喜愛的日本品牌無印良品，去年初剛在深圳福田區深業上城購物中心開設了首家酒店，裝修貫徹了無印的簡約主義，善用舊房屋的樑柱、牆面和木材等建築材料，予人舒適感覺。酒店亦設有MUJI Diner 餐廳，網羅各式家庭料理，也有MUJI 圖書廊，滿有文青氛圍，年輕朋友一定喜歡。

深圳MUJI 酒店

地址：深圳市華富街道皇崗路5001 號深業上城B 座A11 號

房價：每晚RMB950（約HK$1,056）起

交通： 乘高鐵至深圳福田站，轉乘深圳地鐵3 號綫至蓮花村站D 出口，步行約15 分鐘即達。

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【熱推高鐵自由行套票 往來福田只需14 分鐘】

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