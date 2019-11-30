冬季避寒度假必備　飄逸印花裙

飄逸印花裙向來是女生熱門的夏日造型，甚少會在秋冬季介紹，但如果今個冬天你打算到東南亞避寒，又或者過個熱辣辣聖誕，這些充滿異國風情的花卉印花裙便最適合度假時穿着。H&M宣布與哥倫比亞設計師Johanna Ortiz攜手推出合作系列，帶來4款色彩絢麗、充滿異域風情的印花裙。全系列將於2020年3月正式推出，而這個首輪系列將於今個月3日上架。

Johanna Ortiz x H&M合作系列盡顯Johanna Ortiz品牌風情萬種卻又輕鬆隨意的審美哲學，包括束腰、緊身、迷你及疊層長身連身裙。四種異域風情花卉印花包括：野玫瑰（Wild Roses）、蘭花樂園（Orchid Paradise）、鳳頭鸚鵡（Cacatua）和虞美人（Coquelicots）被賦予了富有活力的新配色，並加入了別致的荷葉邊、波浪紋袖口和捲邊。在首飾搭配方面，設計師Ortiz則建議配上一雙簡約的涼鞋，佩戴華麗的耳飾，襯上迷人曲髮，再挽一個草編手袋，甚或是一款色彩明艷、來自哥倫比亞Mochila手工編織的手袋。