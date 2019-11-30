三界五行：眉豆煲湯　補益腰腿

眉豆花生雞腳湯材料簡單，製作也簡單，但煲出來的湯就絕不簡單。眉豆、花生沖洗亁淨後，先用開水浸泡三小時左右，此舉令這二物容易出味。雞腳用冷水加熱至水滾，用自來水沖洗，與眉豆、花生以及浸眉豆、花生的水一起下鍋，也可以另加豬骨（豬骨可與雞腳一齊出水），陳皮、生薑、紅棗（紅棗核燥火，必須去除，血糖高的人不宜食紅棗），加足冷水，大火煲滾後，十五分鐘轉慢火，個半小時（須經常用湯勺攪拌，以防黏鍋），大功告成，加鹽調味即可飲用。

雞腳低脂肪，不肥膩，骨膠原、鈣質相當豐富，與眉豆、花生是絕配，再加上紅棗行氣活血，這個湯，各方面都照顧到，並非只是以形補形，食腳補腳這樣簡單。眉豆、花生如果與豬尾或龍骨煲，味道較濃較香，對腰痠背痛有輔助療效。

眉豆煲糖水，必須加陳皮（廣東三樣寶，陳皮、老薑、禾稈草，陳皮化氣健胃，幫助消化吸收），最好加一些米，以免煲成「無米粥」，水還水，渣還渣。至於加甚麼米，可以分季節，春季和秋季，加普通白米，米與眉豆一起浸泡，容易腍綿，節省時間和燃料。夏季加西米，西米並非五穀，而是由熱帶棕櫚樹、椰樹提取的澱粉質加工而成，口感獨特，清爽，頗受歡迎。冬天加糯米，能量高，味道更濃郁（糖尿病人不宜食糯米）。這三款眉豆粥都宜用冰糖，糖尿病人改用木糖醇。

方向宇