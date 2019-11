長場雄香港展覽　立體作品首度展出

以簡約線條人像作品聞名的日本人氣藝術家長場雄,其作品多數是平面畫作,即將於12月在香港舉行的長場雄展覽《MEET YU NAGABA GALLERY - I'M YOUR VENUS》,就首次於海外展出他的立體作品。展覽是本地著名創意工作室AllRightsReserved跟長場雄合辦,是長場雄首個在海外展出油畫作品的個人展覽。展出25幅以「VENUS」(維納斯女神)為創作主題的作品,是長場雄從他喜歡的電影、藝術家、名人、歌手等,選出一些他認為有「女神感覺」或強烈女性印象的人物,焦點作品「I'M YOUR VENUS」正是為向Leonardo da Vinci的「The Birth of Venus」致敬。

其他作品取材自電影《Leon》、《La La Land》及《Pulp Fiction》等女主角,長場雄特別為是次展覽創作、向著名香港電影致敬的大型油畫作品,為展覽添上更多 電影經典場面。展覽將於12月10日至16日在中環奧卑利街舉行,並會推出多款展覽限定限量紀念品,屆時長場雄更會親臨現場參與開幕活動,粉絲們記得Mark實日子入場朝聖。