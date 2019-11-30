美食婷：點解日本蛋咁好食？原來係......

雞蛋會唔會進化成高牆這樣深奧的問題，我美食婷真係答你唔到，但雞蛋是人間美味卻是不爭的事實，蒸蛋、烚蛋、煎蛋、炒蛋、燉蛋各有風味，如果用日本蛋製作就更有品質保證。不如今日就同大家研究一下點解日本蛋特別好食啦！

悉心飼養 嚴格監控

先講一下日本蛋的產地，原來日本全國每年合共生產近250萬噸雞蛋，當中以鹿兒島、千葉縣、廣島縣、愛知縣、茨城縣產量最高，各縣的產量均超過11萬噸。日本母雞之所以咁好生養，全靠雞農們的悉心飼養，由母雞以至上一代都做好嚴格的衞生及防疫程序，每隻雞蛋送到市場之前都會經過洗淨和篩選，不合格的統統無得留低，品質自然特別好。

慎選飼料 色澤達標

顏色方面，很多人以為日本蛋只有白色一種，其實除了最常見由力康雞生產的白色雞蛋之外，另外還有由羅德島紅雞生產的茶色雞蛋，以及由Rhode Horn生產的粉紅色雞蛋。至於日本蛋的蛋黃點解會特別黃，這方面則與飼料有關。由於日本人對蛋黃顏色都有要求，因此雞農不但會餵飼粟，同時又會加入天然副原料去改變蛋黃顏色，果然切合日本人一絲不苟的性格。

包裝列明 雞蛋資料

最近跟日本養雞協會及JA全農香港的代表見面，來自日本的雞蛋專家就提醒買雞蛋時要留意包裝。大家不妨看看日本的雞蛋盒，上面會清楚標明「加熱用」或「生食用」，當中又以「加熱用」為主，由於「生食用」的雞蛋可以直接食用，所以保存期短暫得多，大家記得留意。此外，包裝亦會列明雞蛋重量，分成SS、S、MS、M、L、LL 6種，SS每隻重量介乎40至46克，LL則在70至76克之間，睇清楚就唔怕買錯蛋啦！